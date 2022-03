Berlusconi, niente sesto figlio: smentita la gravidanza di Marta Fascina

Silvio Berlusconi non diventerà padre per la sesta volta, è arrivata la smentita oggi. Il gossip su Marta Fascina incinta ha avuto vita breve, insomma. Stava circolando da ieri, giorno in cui Roberto Alessi ha scritto che dopo il matrimonio, o meglio dopo la cerimonia di sabato scorso, poteva esserci un bebè in arrivo. Per Berlusconi sarebbe stato il sesto figlio e secondo molti una possibile gravidanza della Fascina avrebbe motivato la loro unione in matrimonio, sebbene di matrimonio non di potrebbe propriamente parlare.

Quella di sabato 19 marzo – qui le curiosità sulla cerimonia – è stata per lo più una celebrazione dell’amore e della coppia, si sono uniti a livello informale in matrimonio perché non comporta alcun vincolo giuridico. 85 anni lui e 32 anni lei, Silvio Berlusconi e Marta Fascina stanno insieme da circa tre anni. Questa cerimonia è stata un modo per celebrare il loro amore e la loro unione, si è vociferato che sia andata così perché i figli di Silvio si sarebbero opposti a nuove nozze. Pettegolezzi, nulla di ufficiale, però.

Insomma c’è stato un matrimonio simbolico fra i due, poi la notizia della possibile gravidanza della deputata. Così non è, però: Marta Fascina non è incinta di Berlusconi. La smentita è arrivata da Forza Italia, che ha commentato così: “Una fake news”. Le persone più vicine al Cavaliere avrebbero reagito così, invece: “Questi sono matti”. Dunque non ci sarà un fiocco azzurro o rosa appeso alla porta della coppia. Non per il momento almeno.

Per Silvio sarebbe stato il sesto figlio, dopo i cinque avuti dai precedenti matrimoni. Marina e Pier Silvio sono i più grandi dei cinque e sono nati dalla relazione con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Berlusconi poi ha sposato Veronica Lario e dalla loro unione sono nati Barbara, Eleonora e Luigi. Come avrebbero reagito loro all’idea di avere un nuovo piccolo fratellino? O piccola sorellina, chissà. Per il momento non è un pensiero che li riguarda, visto che è arrivata la smentita sulla gravidanza di Marta Fascina. In casa Berlusconi gli unici bebè che continueranno ad arrivare sono i nipotini dell’ex premier.