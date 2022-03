Silvio Berlusconi, 85 anni, e Marta Fascina, 32, si sono uniti in “matrimonio“, a livello informale (senza alcun vincolo giuridico): l’evento ha avuto luogo sabato 19 marzo 2022, a Villa Gernetto, nella località di Lesmo (comune della provincia di Monza e della Brianza). Il leader di Forza Italia e la deputata azzurra hanno così suggellato il loro amore, che dura da circa tre anni. Inizialmente, da quanto trapelato da fonti di partito, il fondatore di Mediaset avrebbe voluto sposarsi in comune. Dopodiché, su pressione dei figli e degli amici di sempre, ha cambiato idea, optando per un “party all’americana”, cioè una festa in cui ha promesso amore eterno alla compagna, ma senza impegnarsi civilmente.

Villa Gernetto è una residenza di proprietà del gruppo Fininvest e, al suo interno, ospita la sede dell’Università della Libertà. Non solo: funge anche da ritiro pre-partita per la squadra del Monza, di proprietà dello stesso gruppo. Per quel che riguarda le nozze in stile statunitense di Berlusconi, la festa è stata all’insegna della sobrietà: nessuna copertura mediatica, nessun annuncio ufficiale. La coppia ha preferito vivere la giornata intimamente, in compagnia delle persone più care: parenti e amici stretti. La Fascina ha indossato un abito bianco in pizzo francese dello stilista Antonio Riva, con un lungo strascico. Silvio Berlusconi ha invece vestito un completo blu, griffato Armani.

Da quanto trapelato fino ad ora, dopo la cerimonia il leader di Forza Italia è stato protagonista di uno stringato discorso, seguito da un cin cin con gli invitati. Dopodiché, tutti seduti a tavola per il pranzo. Il menù è stato preparato dal ristorante “Da Vittorio”, famoso locale stellato che ha sede nel bergamasco che ha curato il catering. Di seguito la carta delle portate:

Matrimonio di Silvio Berlusconi e Marta Fascina_ gli invitati

Tra gli invitati, ci sono stati diversi familiari stretti delle due famiglie, oltre ad alcuni amici storici della coppia. Berlusconi ha potuto contare sulla presenza di Fedele Confalonieri, Marcello Dell’Utri, Adriano Galliani e Gianni Letta. In aggiunta hanno partecipato alcuni big del partito di Forza Italia, tra cui Antonio Tajani, Niccolò Ghedini e Licia Ronzulli. Tra gli invitati anche “l’alleato” Matteo Salvini, leader della Lega.

Alla cerimonia si sono visti anche Vittorio Sgarbi e Gigi D’Alessio. Da segnalare l’assenza di Pier Silvio Berlusconi. Motivo? Ufficialmente per evitare assembramenti a causa del covid, anche se alcune fonti di stampa sostengono che il numero uno di Mediaset sia in isolamento per un contatto con positivo.