Berlusconi e Marta Fascina, matrimonio: invitati, location, regali e data

L’ex presidente del Consiglio e la compagna stanno per “convolare a nozze”, anche se non si può parlare di vero matrimonio: ecco i dettagli sul grande giorno

In barba ai rosiconi e anche a parte della sua famiglia, sembra proprio che alla fine Silvio Berlusconi riuscirà a coronare il suo sogno romantico. Tutto è pronto per quello che, per molti versi, potrebbe essere definito come il matrimonio dell’anno. Certo, anche se tecnicamente non possiamo parlare di matrimonio.

A rivelarci tutti i dettagli più succosi della cerimonia che vedrà suggellare l’amore fra Silvio Berlusconi e la sua Marta Fascina è il Corriere della Sera, in un lungo articolo pubblicato quest’oggi.

Partiamo dalla data. Il giorno che i “fan della coppia” si dovrebbero segnare a calendario è il prossimo sabato 19 marzo. Lo sposalizio, se così lo vogliamo chiamare, si terrà all’ora di pranzo, a Lesmo, presso Villa Gernetto. Resterà deluso chi si aspetta una cerimonia particolarmente maestosa e sopra le righe. Berlusconi e Marta Fascina, a quanto pare, stanno puntando su due parole d’ordine: sobrietà e discrezione. Niente sfarzo, insomma, ma tanta semplicità.

In programma c’è un pranzo seduti, e a quanto pare gli ospiti presenti avranno la possibilità di gustare un catering stellato. Sembra che, fra le altre cose, i due piccioncini avessero preso in considerazione anche la possibilità di farsi rifornire da Carlo Cracco.

Per il resto di particolare interesse per i più curiosi c’è senza dubbio la lista di invitati. Anche qui, nessuna cerimonia con centinaia di persone, ma un rito per pochi eletti. Si parla di circa 50 o 60 invitati, fra cui i figli (anche se non tutti, si dice che alcuni di loro avessero già fissato “impegni precedenti”), i nipoti, la famiglia della sposa, e gli amici Confalonieri, Galliani, Letta e per il resto una manciata di altri politici.

Fra i presenti “extra famiglia” troviamo dunque la mente dietro l’evento, la fedelissima Licia Ronzulli, e i vertici del Popolo della Libertà, fra cui Antonio Tajani, Anna Maria Bernini, Paolo Barelli e Valentino Valentini. Licia Ronzulli, tra l’altro, potrebbe essere la persona che officerà la cerimonia.

Per il resto sembra che Berlusconi abbia regalato a Marta Fascina uno splendido solitario e che le fedi che i due si scambieranno siano firmate Damiani. La cerimonia, in ogni caso, sarà semplicemente simbolica e non avrà un vero valore legale.