Wilma, la moglie di Facchinetti, è di nuovo caduta da cavallo. Era già successo a inizio anno, era fine gennaio 2022 quando aveva raccontato di essere finita al pronto soccorso con un codice rosso. In quella occasione Wilma Faissol aveva raccontato tutto su Instagram, quindi si era subito saputo che era caduta dal suo cavallo Wally e che il cavallo, di seicento chili circa, le era finito addosso. Wilma aveva riportato ferite alla nuca e al mento, purtroppo durante la caduta aveva perso il casco e quindi aveva riportato delle ferite.

La moglie di Facchinetti aveva pure raccontato di aver atteso a lungo prima di essere visitata, nonostante il codice rosso. Inoltre aveva nausea e vertigini, che possono essere sintomi di un trauma cranico. Insomma, si era lamentata e non poco del personale medico che l’aveva soccorsa dopo l’incidente. Oggi Wilma è caduta di nuovo da cavallo e stavolta a rivelarlo è stato Francesco Facchinetti, con una breve storia su Instagram. Forse ha preferito raccontare in prima persona quanto è successo prima che lo facessero altre persone, magari ingigantendo la cosa oppure aggiungendo particolari falsi. Oppure ha voluto aggiornare i fan semplicemente per evitare che si preoccupassero non vedendoli attivi sui social.

Nel messaggio, Facchinetti ha scritto che oggi Wally, questo il nome del loro cavallo, è atterrato male dopo un salto ed è caduto. Wilma lo stava cavalcando, di conseguenza è caduta pure lei insieme all’animale. Le conseguenze stavolta non sono di poco conto, come ha reso noto il giudice del Cantante Mascherato: “Wilma si è fratturata l’omero. La devono operare”. Infine ha assicurato tutti che seguiranno aggiornamenti.

Facchinetti si è impegnato ad aggiornare tutti appena possibile. Wilma si è fratturata l’omero e dovrà essere operata, dunque. L’omero si trova tra la scapola e le ossa dell’avambraccio, ovvero radio e ulna. Si tratta di un osso che ha la sua importanza, perché unisce l’articolazione della spalla e quella del gomito. Non resta che augurare una pronta guarigione a Wilma e sperare che durante l’intervento chirurgico tutto vada per il meglio! Francesco non mancherà di aggiornare sulle condizioni di salute della moglie dopo la caduta da cavallo.