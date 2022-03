Ultima Fermata, il nuovo Temptation Island fa discutere: critiche e non solo

Ultima Fermata è il nuovo programma di Canale 5. A produrlo la Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi. Tra gli autori del docu-reality Raffaella Mennoia, braccio destro della bionda conduttrice e già firma di Uomini e Donne e Temptation Island. La moglie di Maurizio Costanzo ha fortemente voluto alla guida della nuova trasmissione Simona Ventura, con la quale ha lavorato in passato a Selfie-Le cose cambiano e Temptation Island Vip. L’ex prima donna dell’Isola dei Famosi ha vissuto sulla propria pelle la fine di relazioni importanti, come quella con Stefano Bettarini, padre dei suoi due figli.

La prima puntata di Ultima Fermata, andata in onda su Canale 5 mercoledì 23 marzo, ha subito attirato l’attenzione del pubblico per via delle sue somiglianze con Temptation Island. Anche qui coppie in crisi ma con matrimonio o divorzio in corso e figli in comune. Addio a tentatori e tentatrici ma spazio agli amanti, che rendono la dinamica del format più coinvolgente e a tratti surreale (come il triangolo tra Valeria, Maurizio e Antonio che ha lasciato il pubblico senza parole).

Ultima Fermata tra critiche e complimenti

Un utente ha scritto a proposito di Ultima Fermata:

“In confronto Temptation Island era un parco giochi qua fanno andare l’amante in casa e fanno vedere tutto all’altro. Mentalità pazzesca Maria”

Ultima Fermata è diventato ben presto oggetto di discussione sui social network. Molti hanno elogiato il nuovo programma, ringraziando pubblicamente Maria De Filippi per questo trash che vede al centro lacrime, corna e addirittura la presenza di uno psicologo che funge da supporto ai partecipanti in crisi.

Tanti si sono complimentati con il montaggio e la scelta delle canzoni – molto simili a quelle di Temptation Island – che regalano maggiore pathos ed emozione al racconto. Altri, invece, hanno duramente stroncato Ultima Fermata e credono che le coppie in gioco siano degli attori ben pagati.

Prima dell’esordio Simona Ventura si è detta molto agitata per questa nuova avventura. La conduttrice Rai è stata molto contenta della chiamata della De Filippi e non ha avuto dubbi a rimettersi in gioco su Canale 5, dove è approdata qualche anno fa dopo un breve allontanamento dalla Rai.