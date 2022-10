By

Giallo attorno alla nascita di Anna, la figlia data alla luce da Cristiana Capotondi lo scorso 16 settembre. Tutti credevano che il padre fosse Andrea Pezzi e invece non è così. Lo ha rivelato la stessa interprete che ha spiegato che la relazione con Pezzi, lunga 15 anni, è finita mesi fa. Nonostante ciò lui le è rimasto vicino. Nulla si sa su chi sia invece il padre della neonata.

Adriana Volpe, a Verissimo, ha dichiarato che in questo momento sta facendo “sia da mamma che da papà” a Giselle, la figlia di 11 anni avuta nel 2011 con Roberto Parli. Il matrimonio è terminato un paio di anni fa. Una rottura per nulla ‘soft’.

Carlo Conti gentleman: nel corso della seconda puntata di Tale e Quale Show ha salutato alcuni vip presenti tra il pubblico in studio. E tra questi chi c’era? Nientepopodimeno che Roberta Morise, con la quale il conduttore toscano ha vissuto una love story in passato. Il gesto non è passato inosservato.

Sospeso il Maurizio Costanzo Show a causa di un’indisposizione del giornalista. Immediatamente sono iniziate a circolare voci che avrebbero voluto malato in modo non lieve il marito di Maria De Filippi, il quale ha smentito. Nulla di grave, dalla prossima settimana sarà di nuovo in onda.

A Reazione a catena sono sparite Le tre e un quarto, super campionesse del quiz show di Rai Uno. Si sono ritirate in quanto una di loro non voleva che il suo percorso di studio universitario fosse inficiato. Hanno lasciato da imbattute, chapeau!

Clarissa Marchese ha annunciato di essere nuovamente incinta. L’ex tronista di Uomini e Donne sarà quindi mamma bis tra pochi mesi. Auguri!

Anche la conduttrice Mia Ceran ha reso noto di aspettare il secondo bebè. Cicogna in volo, auguri anche a lei!.

Chi Magazine ha scodellato uno scooppone: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, di recente, avrebbero trascorso una notte assieme. Si mormora che il ritorno di fiamma sia dietro l’angolo.

A proposito di sussurri: pare che Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si siano già detti addio. L’amore va, l’amore viene…

Settimana sull’ottovolante per il Grande Fratello Vip 7, terremotato dal caso Marco Bellavia. Una pagina di tv “orribile” l’ha definita Alfonso Signorini.