Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono già lasciati

Un anno fa la nascita di questa love story che tanto ha fatto discutere anche per via della grossa differenza d’età

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli non stanno più insieme. La notizia è trapelata nell’ultima intervista che l’attrice della serie tv Netflix Baby ha rilasciato a Vanity Fair. Il magazine ha riportato il pettegolezzo che circolava alle ultime sfilate milanesi, ovvero quello della rottura tra i due. Gossip confermato, seppur indirettamente, dalla giovane artista, che si è innamorata del collega sul set di un film.

“Alle sfilate di Milano si diceva: Benedetta e Riccardo si sono lasciati, è notizia certa”, ha fatto sapere il settimanale. Questa la replica della Porcaroli:

“Va beh, cosa vuole che le dica: le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”

L’attrice 24enne, tra le giovani più richieste al cinema e in tv, ha aggiunto:

“Fosse per me vivrei in una comune con tutte le persone che amo, perché per me, la vita è inclusione. Però è anche inevitabile che qualcuno, nel cammino, possa fare al nostro fianco soltanto dei piccoli tratti di strada. Perché non tutte le energie sono compatibili. E non tutti sono fatti per noi”

E quando le è stato chiesto del rapporto con la figlia di Riccardo Scamarcio, la piccola Emily, Benedetta Porcaroli ha dato una risposta che sembra confermare ancora di più la fine del legame tra i due interpreti:

“Dico soltanto che i sentimenti obbligatori non fanno per me. Sono una persona assolutamente onesta e appena si affaccia una linea di non verità, mi si legge nello sguardo. Il bello è che faccio l’attrice e potrei fingere facilmente, ma il mio corpo si ribella. Per me, sentimento ed obbligo, sono ossimori”

La storia d’amore tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono conosciuti e innamorati sul set del film L’ombra del giorno. Per la collega più giovane di diciotto anni l’ex Step di Tre metri sopra il cielo ha lasciato la moglie, la manager inglese Angharad Wood, dalla quale nel 2020 ha avuto la figlia Emily. Pure la Porcaroli ha chiuso una storia importante, quella con il regista Michele Alhaique, con il quale stava da oltre sei anni.

Una relazione – quella tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli – vissuta per un anno nel massimo riserbo, lontano dai gossip e dalle curiosità delle persone. Entrambi non hanno mai voluto parlare apertamente del loro rapporto.

Chi è Benedetta Porcaroli

Classe 1998, Benedetta Porcaroli è un’attrice italiana diventata famosa grazie al ruolo dell’adolescente Chiara nella serie tv Netflix Baby. L’esordio televisivo è però avvenuto nel 2015, nella fiction Rai Tutto può succedere. Da allora la carriera di Benedetta ha spiccato il volo e l’attrice nata e cresciuta a Roma si è data da fare tra cinema e televisione. Ha recitato in numerosi film quali: Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto Basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti.

l suo percorso nel mondo dello spettacolo è stato sicuramente segnato dalla performance in 18 regali: accanto a Vittoria Puccini ed Edoardo Leo Benedetta Porcaroli ha emozionato e commosso il pubblico italiano. Tra i suoi ultimi progetti cinematografici: La scuola cattolica e L’ombra del giorno.

In televisione è stata protagonista di un episodio di Non uccidere, la fiction di Rai Tre con Miriam Leone. Proprio qui ha conosciuto l’ormai ex fidanzato Michele Alhaique (che prima di incontrare Benedetta ha amato per svariati anni Greta Scarano).