Scamarcio rompe il silenzio sulla nuova fidanzata Benedetta Porcaroli

Non è più una novità: Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme. I due si sono conosciuti sul set e sono stati travolti da un colpo di fulmine che li ha portati a dimenticare velocemente il loro passato. Entrambi molto riservati non hanno mai parlato ufficialmente del loro rapporto, almeno fino ad oggi.

In un’intervista a D, l’inserto femminile di Repubblica, Riccardo Scamarcio ha rotto il silenzio sulla sua nuova fiamma anche se ha preferito farlo a modo suo. In maniera criptica e implicita. Questa la dichiarazione secca dell’attore pugliese:

“Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri”

Del resto Riccardo Scamarcio è sempre stato allergico al gossip e non ama parlare molto della sua vita privata. Dunque nessun dettaglio sulla sua relazione con Benedetta Porcaroli. Quest’ultima in una vecchia intervista si è invece limitata a dire “stiamo bene insieme”.

Il 24 febbraio uscirà al cinema L’ombra del giorno, film che vede protagonisti proprio Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Lavorando a stretto contatto i due si sono innamorati, anche se il primo incontro è avvenuto in precedenza, durante le riprese di un’altra pellicola: La scuola cattolica.

Dopo aver conosciuto Benedetta Porcaroli Riccardo Scamarcio ha mollato su due piedi la moglie, la manager inglese Angharad Wood, dalla quale un anno fa ha avuto la figlia Emily. Pure la Porcaroli ha chiuso una storia importante, quella con il regista Michele Alhaique, con il quale stava da oltre sei anni.

Secondo le indiscrezioni Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli avrebbero iniziato a convivere a Roma da qualche mese. La differenza d’età, lui 41 anni lei 23, non sembra essere un problema per la coppia, che è molto unita e affiatata.

Chi è Benedetta Porcaroli

Classe 1998, Benedetta Porcaroli è un’attrice italiana diventata famosa grazie al ruolo dell’adolescente Chiara nella serie tv Netflix Baby. L’esordio televisivo è però avvenuto nel 2015, nella fiction Rai Tutto può succedere. Da allora la carriera di Benedetta ha spiccato il volo e l’attrice nata e cresciuta a Roma si è data da fare tra cinema e televisione. Ha recitato in numerosi film quali: Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto Basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti.

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è stato sicuramente segnato dalla performance in 18 regali: accanto a Vittoria Puccini ed Edoardo Leo Benedetta Porcaroli ha emozionato e commosso il pubblico italiano. Tra i suoi ultimi progetti cinematografici: La scuola cattolica e L’ombra del giorno.

In televisione è stata protagonista di un episodio di Non uccidere, la fiction di Rai Tre con Miriam Leone. Proprio qui ha conosciuto l’ormai ex fidanzato Michele Alhaique (che prima di incontrare Benedetta ha amato per svariati anni Greta Scarano).