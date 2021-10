Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono andati a vivere insieme

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono ufficialmente una coppia e non si nascondono più. I diretti interessati non hanno ancora proferito parola su questa liaison ma non fanno nulla per evitare i paparazzi. E così i due attori sono stati beccati dai fotografi di Diva e Donna per le strade di Roma. Uniti, complici e in perfetta sintonia nonostante la differenza d’età: lui 41 anni, lei 23.

Dopo essere usciti insieme dallo stesso appartamento, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono saliti in auto e hanno raggiunto una nota piazza della Capitale, dove hanno fatto tappa prima in un bar e poi in una farmacia. Subito dopo sono rientrati a casa, dove non sono più usciti nelle 24 ore successive. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla rivista Scamarcio e la Porcaroli avrebbero già iniziato una sorta di convivenza.

Diva e Donna fa sapere:

“Si dice che Benedetta lo raggiunga spesso in questa abitazione, dove lui si sarebbe appoggiato negli ultimi tempi. Solo fino a qualche settimana fa Scamarcio viveva in un lussuoso appartamento insieme alla moglie, la manager inglese Angharad Wood e alla loro bambina”

Proprio di recente la Wood e la piccola Emily, nata solo un anno fa, sono state fotografate mentre lasciavano l’abitazione che condividevano con Riccardo Scamarcio. Quest’ultimo avrebbe mollato la moglie, sposata in gran segreto, dopo l’incontro con Benedetta Porcaroli avvenuto sul set.

Angharad – che molti hanno definito la sosia di Valeria Golino, ex compagna storica di Scamarcio – è volata a Londra, la sua città, con la bambina e da allora non si è più vista in Italia. Anche la Porcaroli, per Riccardo, ha rotto una relazione importante, quella con l’attore e regista di origini libanesi Michele Alhaique, con il quale stava da oltre sei anni.

Chi è Benedetta Porcaroli

Classe 1998, Benedetta Porcaroli è un’attrice italiana diventata famosa grazie al ruolo dell’adolescente Chiara nella serie tv Netflix Baby. L’esordio televisivo è però avvenuto nel 2015, nella fiction Rai Tutto può succedere. Da allora la carriera di Benedetta ha spiccato il volo e l’attrice nata e cresciuta a Roma si è data da fare tra cinema e televisione. Ha recitato in numerosi film quali: Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto Basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti.

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è stato sicuramente segnato dalla performance in 18 regali: accanto a Vittoria Puccini ed Edoardo Leo Benedetta Porcaroli ha emozionato e commosso il pubblico italiano. Tra i suoi ultimi progetti cinematografici: La scuola cattolica e L’ombra del giorno.

In televisione è stata protagonista anche di un episodio di Non uccidere, la fiction di Rai Tre con Miriam Leone. Proprio qui ha conosciuto l’ormai ex fidanzato Michele Alhaique (che prima di incontrare Benedetta ha amato per svariati anni Greta Scarano).