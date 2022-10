Adriana Volpe a ruota libera a Verissimo. In una lunga e intensa intervista rilasciata a Silvia Toffanin, la conduttrice trentina ha fatto chiarezza su diversi argomenti che l’hanno riguardata in prima persona di recente. Focus sulla batosta presa in riferimento alla non riconferma in qualità di opinionista al Grande Fratello Vip e sulla fine del matrimonio con l’imprenditore svizzero Roberto Parli, con il quale ha avuto Giselle (11 anni). È la prima volpa che Adriana parla in tv in modo dettagliato della fine della love story con l’uomo d’affari. Si è compreso che l’addio è stato tutt’altro che ‘soft’ e che oggi la Volpe sta crescendo da sola la figlia.

“Sì, mi manca tantissimo il GF Vip. Quel programma mi ha dato tanto, lo ho nel cuore. L’ho vissuto da concorrente e poi da opinionista. Così ho visto il dietro le quinte. Ho avuto la libertà di poter dire quello che penso e per la prima volta ho assaporato la libertà di poter dire ciò che volevo”. Esternazioni zuccherose che hanno presto lasciato il posto a dichiarazioni amare. Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se ci fosse rimasta male per essere stata rimpiazzata da Orietta Berti, ha replicato: “Ci sono rimasta molto male, ho lavorato bene, pensavo di meritarmi quel posto. Capisco però che bisogna innovare”.

Quindi ha raccontato la telefonata avuta con Signorini che le ha proposto di rientrare nella Casa più spiata d’Italia nel ruolo di concorrente. Un’offerta tutt’altro che generosa secondo la Volpe: “Per me è stato un colpo al cuore. Ho detto no: non c’erano più le situazioni del 2020. Non posso lasciare mia figlia da sola, io ho tutto sulle mie spalle in questo momento. Giselle non poteva essere privata della figura della mamma”.

Spazio poi al caso di Marco Bellavia. Anche in questo frangente le parole di Adriana sono state permeate da velate critiche nei confronti del direttore di Chi Magazine. Ad esempio lei avrebbe trattato in modo differente Bellavia: “Io da opinionista lo avrei protetto e gli avrei dato l’immunità, motivandola. Avrei ammonito subito tutti i concorrenti”. La Toffanin a questo punto è intervenuta, sussurrando che “forse doveva essere punito tutto il branco”. Ed è qui che Adriana, di nuovo, ha sottolineato che certe scelte di Signorini e degli autori avrebbero dovuto essere differenti.

“Sì, Ginevra punita. Ma, ad esempio, la frase di Wilma Goich, “Tu sei causa dei tuoi mali”, non è meno forte della frase della Lamborghini. Wilma non è nemmeno andata al televoto. Nemmeno Charlie. Tranne due o tre concorrenti, gli altri sono stati pessimi”, ha tuonato l’ex volto de I Fatti Vostri che, evidentemente, non ha ritenuto abbastanza adeguati i provvedimenti presi dal reality show.

Capitolo Roberto Parli. La Volpe ha spiegato che la separazione non è stata per niente semplice: “Chiudere il matrimonio è stato difficile, è stato tutto in salita. Molte volte ti fermi e ti fai un esame di coscienza, cerchi di capire che cosa fare per migliorare le cose. A volte ti senti impotente. Però ho la coscienza a posto. Alla fine pensi all’amore per la bambina e all’amore per te stessa”.

Nella confidenza di Adriana si è inserita Silvia Toffanin, rimarcando che in questo momento la collega fa “sia da madre sia da padre”. In studio è calato il gelo, con l’ex opinionista del GF Vip che è rimasta in silenzio per diversi secondi per poi dire: “Sì, in questo momento faccio sia da mamma che da papà in tutto e per tutto”. Altro silenzio siderale. “Giselle la situazione ce l’ha chiara”, ha poi chiosato.

E oggi? Sta frequentando qualcuno? In amore è riuscita a ripartire? “Io faccio parte della generazione cresciuta con le favole, con la fiaba del principe azzurro. Non lo voglio più, sono io la regina del mio castello. Non voglio il principe che mi porta via. Voglio un re che abiti con me, nel mio castello. In questo momento non sono innamorata. Ma un giorno chissà… Sono serena così”.