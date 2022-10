Adriana Volpe non ha dimenticato come si fa l’opinionista del Grande Fratello Vip. Oggi ha pubblicato un video sui suoi profili social in cui si è scagliata contro il cast attualmente nella Casa per come è stato gestito il caso Marco Bellavia. Non si è tirata indietro e ha fatto nomi e cognomi dei concorrenti che più di tutti si sono scagliati contro Marco, consapevoli o meno delle sue condizioni ma colpevoli dal punto di vista umano senza dubbio. Tantissimi sono intervenuti in questi giorni per condannare il comportamento dei concorrenti del GF Vip 7 e tantissimi hanno difeso Marco da ciò che è successo. Lui è tornato a casa, è vero, ma con l’affetto e il supporto di un pubblico intero.

Tommaso Zorzi nelle scorse ore ha scritto un messaggio di vicinanza a Bellavia a nome di tutto il cast del GF Vip 5, che si è sempre supportato nella Casa. Tanti suoi compagni d’avventura hanno condiviso il messaggio anche sui loro profili, confermando quanto detto da Tommaso. Oggi Adriana Volpe ha massacrato il GF Vip 7: “Cosa sta succedendo nella Casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria”. L’ex opinionista ha poi ricordato che questa doveva essere l’edizione della condivisione e dell’inclusione, anche per la presenza di Giovanni Ciacci, primo concorrente sieropositivo a partecipare al reality show. Niente di tutto ciò è successo con Marco Bellavia: “Sappiate che siamo tutti indignati”.

Adriana si è dedicata poi a ogni concorrente che ha trattato male e non è stato per nulla empatico e comprensivo verso Bellavia. Ha parlato di Elenoire Ferruzzi che ha parlato del suo dolore per essere stata discriminata e che però ha fatto lo stesso con Marco. Non ha risparmiato neanche Ciacci, nonostante sia un suo amico: “Gli ho dato supporto giovedì scorso. Ma come è possibile, Giovanni?”. Poi ancora su Carolina Marconi, che ha combattuto contro il tumore al seno e che conosce al seno:

“Mai mi sarei aspettata una battuta come ‘Tu sei patetico’. Giovanni, Carolina ma secondo voi esistono malattie di serie A e malattie di serie B? O dolori di serie A e di serie B? Wilma Goich che dice ‘Sei la causa dei tuoi mali’. Ma vi rendete conto della gravità delle vostre parole?”

Si è scagliata anche contro Ginevra Lamborghini, Patrizia Rossetti e Gegia. Adriana Volpe come il pubblico stesso ha salvato solo due o tre concorrenti, ma gli altri sono stati “complici e fautori di questo allontanamento”. Non ha dimenticato di condannare la reazione al comunicato dell’abbandono di Marco, quando si sono detti dispiaciuti e che sarebbe mancato tanto. “Tutti abbiamo capito quanto falsi siete. A voi non mancherà, ma al pubblico sì. E per il pubblico Marco Bellavia è l’unico vero vincitore di questa edizione”, ha concluso.

Inutile dire che ci sono centinaia di commenti a favore di questo video: un tripudio per Adriana Volpe. Per tanti è stato un errore non confermarla quest’anno come opinionista del GF Vip e la rimpiangono, anche perché Orietta Berti preferisce spesso parlare della sua vita e del suo Osvaldo anziché delle dinamiche o dei concorrenti. Non si sa però se e come interverranno le due opinioniste stasera, sperando che Signorini dia modo loro di parlare.

Uno dei tanti grandi errori di questo gf è stato anche quello di non riconfermare Adriana Volpe come opinionista #gfvip — Miri???? (@MirriMirriM) October 3, 2022

Se stasera alla conduzione ci fosse stata Alessia Marcuzzi e come opinionista Adriana Volpe avremmo visto, come è giusto, tutti fiori dopo un bel cazziatone. Ed invece ci tocca l’elfo #GFvip — ????????????????ᶻ ???? (@pintayin) October 3, 2022