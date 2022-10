Sta facendo molto discutere il ritiro di Marco Bellavia al GF Vip. Il concorrente era molto amato da casa, tantissimi erano pronti a supportarlo in questo percorso dove si è ritrovato solo contro tutti. O quasi solo, perché dopo l’ultima puntata qualcuno ha iniziato a comprendere la situazione. Antonella Fiordelisi si è avvicinata a lui, Luca Salatino lo ha difeso dagli attacchi degli altri e lo stesso Charlie Gnocchi, che però pure aveva sbottato malamente contro Marco, ha detto che avevano tutti esagerato. Se tutti avessero fatto un passo indietro come Charlie forse Bellavia non avrebbe abbandonato, ma non si potrà mai scoprire come sarebbe andata.

Certo è che alcuni – Ciacci, Wilma, Ginevra e Gegia più di altri – hanno continuato a insultarlo e prenderlo in giro. La situazione era diventata ormai insostenibile, così dopo aver visto che Marco ha trascorso l’ultima notte a piangere di continuo il GF Vip avrà deciso di intervenire. Sì, alla luce delle ultime indiscrezioni si deve parlare di intervento da parte degli autori più che di abbandono volontario. Il pubblico già sospettava che Marco sia stato costretto a lasciare, poco fa è arrivata la conferma di Davide Maggio: “Mi risulta che il ritiro di Bellavia al GF Vip non sia una scelta del concorrente”.

Dunque è ormai chiaro come è andata, sebbene non sia una versione ufficiale: il GF Vip avrebbe convinto o costretto Marco Bellavia ad abbandonare. È sotto gli occhi di tutti che nel caso di questo concorrente siano stati fatti tanti errori e la colpa è sia del programma sia dei concorrenti che hanno inveito contro di lui. Marco Bellavia non ha colpe, su questo non ci piove. Se la sua situazione è così grave da non consentirgli di stare in un gioco come quello del Grande Fratello allora è più che giusto convincerlo a uscire. Ma sorge un dubbio: se ha bisogno di aiuto e sostegno da parte di professionisti, chi lo ha valutato idoneo al GF Vip?

Ed è qui che ci si imbatte nella prima colpa del programma. Gli aspiranti Vipponi non sostengono solo dei provini per vedere quanto sono telegenici, ma vengono sottoposti anche a dei controlli, alcuni anche psicologici. Chi non si è accorto delle sofferenze di Bellavia? Perché se il pubblico si è accorto di quanto stesse male non è comprensibile come non se ne siano accorti dei professionisti. Peggio ancora i professionisti chiamati a valutare questa idoneità. Il programma dunque ha delle enormi responsabilità in quello che è successo, così come le ha avute nel momento in cui non è intervenuto per fermare il branco.

Tra gli autori c’è anche una psicologa, la famosa Piera, possibile non si sia accorta di cosa stesse accadendo in quella Casa? Possibile che non siano stati chiamati tutti in confessionale e non siano stati invitati a darsi una calmata? A volte è necessario, perché anche alcuni concorrenti hanno le loro colpe per essersi comportati in modo inumano con Marco Bellavia. Loro però potrebbero avere un’attenuante nel gioco, ovvero di essere concentrati sul loro percorso e di non vedere tutto ciò che succede nella Casa. Attenuante che reggerebbe al GF Vip, ma non nella vita: dal punto di vista umano hanno fallito miseramente, fatte rare eccezioni.

Bellavia abbandona GF Vip, le reazioni degli altri concorrenti

Attilio Romita nel primo pomeriggio ha letto un comunicato con cui tutti hanno scoperto che Marco Bellavia ha lasciato il gioco. Ci sono state varie reazioni, alcune meritano una menzione. Antonella per esempio ha continuato a difenderlo, così come ha fatto Luca. Quest’ultimo in particolare ha sbottato quando alcuni hanno provato a fare i buoni oggi, salutando Marco e dicendo di esserci se avrà bisogno. Ginevra Lamborghini ha fatto mea culpa, ha ammesso di non aver compreso la situazione di Bellavia. Peccato che solo stanotte abbia detto che Marco “meritava di essere bullizzato”. Almeno ha avuto il coraggio di ammettere di aver sbagliato, anche se il pubblico non sembra disposto a crederle, eccetto i suoi fan ormai accaniti. Altri stanno confermando la loro totale insensibilità e scarsa empatia, senza contare il rispetto inesistente verso una persona.

