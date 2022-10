Il concorrente non ha vissuto affatto bene questi primi giorni nella Casa e quasi nessuno ha fatto qualcosa per aiutarlo

Marco Bellavia ha lasciato il Grande Fratello Vip 7. La notizia è ufficiale, è stato il reality show stesso a dare l’annuncio sui social. Stamattina è accaduto qualcosa di molto strano e sospetto e alla fine si è scoperto perché. Fino a mezzogiorno e mezzo inoltrato infatti nella diretta non si è visto nulla, solo la stanza buia dei concorrenti che ancora dormivano. Altri però erano svegli, ma sono stati volutamente censurati: forse perché c’era Marco che decideva se uscire o meno? Quando finalmente sono stati inquadrati i Vipponi già svegli è saltato fuori che Bellavia ha passato l’intera notte a piangere nel letto.

L’ex di Bim Bum Bam non ha vissuto bene questa esperienza nella Casa. In realtà la situazione è peggiorata col passare delle ore, precipitando negli ultimi giorni. Pochi hanno capito che Marco stava chiedendo aiuto, a suo modo, parlando di equilibrio instabile e di salute mentale. La sua richiesta di aiuto però è stata ignorata o magari non captata, perché tanti erano concentrati sul suo parlare forse troppo, ma magari aveva bisogno di parlare perché nessuno lo ha mai ascoltato. Dopo la puntata di giovedì sera qualcosa si è mosso: lo stesso Alfonso Signorini è passato sopra la questione, scatenando l’ira del Web.

Qualcuno ha aperto gli occhi: Luca Salatino e Antonella Fiordelisi si sono resi conto che stavano esagerando con Marco. I Vipponi gli hanno dato persino del “pazzo”, costringendo il figlio a intervenire sui social. Forse però era troppo tardi, o forse parlando con il concorrente il GF Vip stesso si è reso conto che quello non era il luogo adatto a lui. Non adesso, almeno. Fatto sta che Bellavia ha abbandonato il Grande Fratello Vip. Questo l’annuncio apparso sui profili social del reality:

“Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”

Dopo la notizia ufficiale del ritiro di Marco Bellavia si è scatenata la protesta dei fan su Twitter. C’è una pioggia di insulti e attacchi sotto al tweet in questione, come anche di “Vergogna”. Qualcuno ha scritto “Siete dei pagliacci”, altri hanno chiesto provvedimenti per i concorrenti che hanno insultato Marco. C’è chi è convinto che Marco sia stato “spinto ad abbandonare” dal cast e anche dal Grande Fratello. Una parte del pubblico è pronto a fare guerra al programma, minacciando di scrivere agli sponsor. Hanno accusato il GF di essere stato complice di quanto è successo con Bellavia e poi c’è chi si è limitato a dire di essere dispiaciuto per quanto è successo.

Marco Bellavia ha lasciato il GF Vip ma ha conquistato l’affetto del pubblico, questo è poco ma sicuro. Tantissimi sono pronti a mobilitarsi per lui, per difenderlo dagli altri concorrenti e da ciò che è successo. Come agirà adesso il programma? Come si comporterà Signorini lunedì? Inviterà Marco in studio per parlarne come aveva promesso oppure la questione verrà semplicemente ignorata?

Ha deciso, o l’avete “convinto” ad abbandonare?

Siete ridicoli. Spero solamente che venga data la giusta importanza a questo problema, per niente preso sul serio e/o tutelato né al #gfvip né tantomeno in Italia in generale. https://t.co/FT3AnsUjY4 — Ilenia (@Ile_niaa) October 1, 2022

Che Marco abbia abbandonato volontariamente o sia stato spinto ad uscire il succo non cambia, è stato creato un clima invivibile, malsano ma soprattutto sono stati attuati dei meccanismi disumani per mettere all’angolo una persona più fragile. #gfvip — Alessandra ????????????‍♀️ (@buioaccecante_) October 1, 2022