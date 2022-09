Non c’è puntata in cui Alfonso Signorini non venga travolto dalle critiche sul Web. Il conduttore del Grande Fratello Vip 7 non gode di particolare simpatia su Twitter, o per meglio dire il pubblico social non sempre condivide le sue scelte. Che poi sono scelte anche prese insieme agli autori spesso, però c’è lui davanti alla telecamere e gli spettatori con lui se la prendono. Stasera per esempio non gli hanno risparmiato attacchi dopo il blocco su Giovanni Ciacci: ha raccontato la sua sieropositività. Il dito non è stato puntato contro questa storia, bensì su come è stata trattata quella di Marco Bellavia.

Bellavia è forse il concorrente che sta facendo più fatica nel gruppo del GF Vip 7 e il pubblico ha deciso di sostenerlo da fuori anche per questo. Tanti lo difendono sui social, mentre nella Casa già si parla di branco contro di lui. Su Twitter il pubblico si è mostrato comprensivo sul blocco Ciacci e l’HIV, ritenendolo anche molto importante giustamente, ma si sono lamentati perché non è stata data la stessa rilevanza alla salute mentale. Il motivo è presto detto: Marco Bellavia ha esternato il suo malessere ma non è stato ascoltato. Non come avrebbero dovuto, sempre secondo i fan del reality show.

“Diamo un blocco a Ciacci per l’HIV e non a Marc per la depressione ok”, si legge in un tweet. In un altro invece c’è scritto che sono stati tutti molto bravi ad applaudire al racconto di Giovanni Ciacci al GF Vip, ma non sono stati altrettanto bravi con Marco e la sua depressione. “Lo hanno chiamato patetico”, hanno evidenziato. Negli ultimi tempi si parla molto dell’importanza della salute mentale, importante tanto quanto quella fisica. Per questo il pubblico vorrebbe e si aspetta che venga affrontato anche il tema della depressione e del malessere di Bellavia allo stesso modo. Che si porti rispetto al concorrente anche e al suo vissuto, invece alcuni concorrenti lo ritengono persino patetico.

Non è detto però che la storia di Marco non venga trattata nelle prossime puntate. Tanti concorrenti hanno delle storie forti, verranno affrontate e raccontate tutte a tempo debito. Non è da escludere insomma che Signorini abbia ignorato e sia passato a Ciacci perché la storia di Marco Bellavia al GF Vip verrà affrontata più in là. Sono solo ipotesi, però. Nel frattempo stasera Signorini si è beccato attacchi anche dall’estero per Cristina Quaranta.

Loro cosi bravi ad applaudire a Ciacci per l'HIV però quando Marco ha parlato della sua depressione lo hanno mandato a fanculo e l'hanno chiamato patetico ????❤️ #gfvip — FioG (@FioG00) September 29, 2022

CERTO DIAMO UN BLOCCO A CIACCI PER L'HIV E NON A MARCO PER LA DEPRESSIONE OKKKKK #GFvip — Sara Doneddu (@ssaradoneddu) September 29, 2022

io capisco voler combattere lo stigma contro la malattia di Ciacci ed è importante vista l'ignoranza circa l'argomento ma possiamo dare la stessa rilevanza alla salute mentale? Il malessere di Marco è stato liquidato in 5 minuti e seguito dall'erezione di edo io boh #gfvip — Jun⁷ (@Juntaallimite) September 29, 2022