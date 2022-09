Pessima scelta su Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 7 e proprio a inizio puntata. Giovedì 29 settembre 2022 Alfonso Signorini ha aperto il quarto appuntamento facendo un passo falso secondo il Web. Non è la prima volta che il pubblico dei social non condivide una scelta degli autori oppure un intervento del conduttore, ed è successo di nuovo. Stasera per esempio è stato mostrato il video di Cristina Quaranta che sviene. Era necessario? Questo si è chiesto più di qualcuno e gli attacchi sono arrivati persino dall’estero, dove il GF Vip è molto seguito.

I più appassionati sono gli spagnoli, che amano i reality show e seguono anche le edizioni italiane. Un utente sta seguendo anche la prima serata su Canale 5 e non solo la diretta 24 ore su 24. E questo utente stesso su Twitter ha subito commentato l’accaduto scrivendo un “SOS” che si potrebbe tradurre come un “aiuto, cosa hanno fatto”. In effetti mandare in onda lo svenimento di Cristina Quaranta è stata una scelta di cattivo gusto secondo molti e l’impressione è che anche i Vipponi non se lo aspettassero. Perché mandare in onda e spettacolarizzare un momento come quello?

Non tutti, anzi forse quasi nessuno sui social ha condiviso la scelta di usare il malore di una persona in prima serata su Canale 5. Durante la diretta su Mediaset Extra la regia era riuscita a censurare il momento, di Cristina sdraiata a terra si era visto poco e niente. Stasera hanno recuperato le immagini di altre telecamere e hanno mostrato i primi soccorsi. Per fortuna non è andato in onda il video completo in cui si vede Cristina Quaranta svenire, ma direttamente le immagini dei concorrenti intorno a lei che la aiutavano. Per loro è stato un bello spavento, per fortuna solo uno spavento.

Sui social comunque gli attacchi non sono mancati. Secondo molti Signorini non ha avuto tatto con Cristina Quaranta mandando in onda il video del malore. “Si poteva evitare”, si legge in altri tweet in cui il tutto viene definita una “scelta di cattivo gusto”. La Vippona non si è lamentata, almeno non in diretta, ma si è limitata a rispondere alle domande del conduttore spiegando di essere svenuta probabilmente a causa di una cattiva digestione.

Pero SOS que ponen el desmayo de Cristina en prime time. Me da algooooooo #GFVIP — Shippa. (@emegh23) September 29, 2022

iniziamo già con il tatto di alfonso mandando in onda il video del malore di cristina#gfvip — marta // stryse stan account ???? (@iamxmarta) September 29, 2022