Cristina Quaranta si è sentita male al Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta del reality show di Canale 5, in onda 24 su 24 su Mediaset Extra, le telecamere erano puntate su una tranquilla chiacchierata tra Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi, quando nella casa si sono sentite delle urla. Alcune delle concorrenti hanno chiesto aiuto: poi l’inquadratura sull’ex ragazza di Non è la Rai stesa al suolo e la censura della regia.

Come si vede nel video più in basso, Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi stavano chiacchierando tranquillamente in cucina. Ad un certo punto si sono sentite le voci di numerose concorrenti che urlavano: “Aiuto, aiuto, aiuto”. Elenoire e Antonella, preoccupatissime, si sono subito dirette verso il bagno. Da lì provenivano le urla delle altre gieffine, tra cui Carolina Marconi e Sara Manfuso.

Cristina Quaranta era stesa al suolo. Non è dato sapere se sia svenuta o scivolata, di sicuro ha avuto un malore. Intanto, le concorrenti hanno tentato subito di soccorrerla: “Tiriamola su, fatele aria”. Poi, hanno chiamato a gran voce la produzione: “Grande Fratello aiuto”.

Al momento la produzione non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale ma pare che nel bunker di Cinecittà sia prontamente arrivata un’ambulanza per soccorrere l’ex Velina di Striscia la notizia, tornata in televisione dopo un lungo periodo di assenza.

Secondo varie segnalazioni sui social network di alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip erano ore che Cristina Quaranta si lamentava con gli altri coinquilini per un dolore allo stomaco. Forse una cattiva digestione, anche se per ora non ci è dato sapere di più.

Il ritorno in tv di Cristina Quaranta

Il Grande Fratello Vip rappresenta un’occasione importante per Cristina Quaranta, tra le soubrette più in vista degli anni Novanta e Duemila, scomparsa però dai radar nell’ultimo periodo. La gieffina è stata scoperta in tv da Gianni Boncompagni, che l’ha voluta prima a Domenica In e poi a Non è la Rai. Nel 1995 e 1996 è stata Velina di Striscia la notizia insieme ad Alessia Merz.

Per tanti anni Cristina Quaranta è stata una conduttrice sportiva: ha condotto, ad esempio, Guida al campionato e Guida all’Europeo. Dal 2010 al 2017 è stata conduttrice televisiva per la rete dedicata al poker POKERItalia24, conducendo le trasmissioni Queens at Tea Time e Pokerissimo.