GF Vip, tutti contro Marco Bellavia: “È pazzo”, interviene il figlio

Come accade spesso al Grande Fratello Vip il branco ha scelto la sua prima vittima. Marco Bellavia, ex conduttore di Bim Bum Bam ed ex fidanzato di Paola Barale, è sempre più isolato nella Casa più spiata d’Italia. Gli altri concorrenti lo hanno duramente attaccato, prima con offese più o meno gravi, poi invitandolo a lasciare il gioco e infine isolandolo. Una situazione che sta mettendo a dura prova il 57enne che può contare solo sull’appoggio di Antonella Fiordelisi.

L’ex spadista, oggi modella e influencer, è l’unica che si è schierata dalla parte di Marco Bellavia e ha capito i suoi problemi mentali, legati perlopiù a gestione di ansia e stress. L’uomo ha spiegato di essere in cura da uno psichiatra da tempo ma che l’ingresso al GF Vip ha in qualche modo intaccato la sua routine e quella serenità che era riuscito a costruirsi nel corso degli ultimi anni.

Al Grande Fratello Vip ha fatto scalpore un discorso tra gli altri concorrenti della settima edizione riportato dal Vicolo delle News:

Alberto: “Marco è entrato qua dentro per fare il simpatico”

Patrizia: “Sì, gliel’ho detto che non ci riesce. Non lo è”

Alberto: “Gli incontri con lo psicologo prima di entrare qui dentro sono fatti di proposito”

Patrizia: “Infatti il GF mette QUELLI LÌ DI PROPOSITO”

Cristina: “Per me prende gli psicofarmaci”

Ciacci: “Ma scherzi se prende psicofarmaci non può entrare qua dentro ma siamo pazzi”

Patrizia: “Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici non vieni al Grande Fratello Vip. Te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci, qui impazzisci. Non è che qui vieni a fare psicanalisi”

Ginevra: “Merita di essere bullizzato”

Antonella Fiordelisi – tra le favorite del pubblico, almeno per il momento – ha invitato gli altri compagni d’avventura a smetterla di attaccare sempre e comunque Marco Bellavia. A prendere le difese dell’ex presentatore, oggi imprenditore, pure l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino.

L’intervento del figlio di Marco Bellavia

Se al Grande Fratello Vip Marco Bellavia non ha trovato supporto, il suo malessere ha ispirato un moto di solidarietà tra gli spettatori del reality show guidato da Alfonso Signorini. Centinaia sono gli utenti che hanno preso le sue difese, supportandolo per avere portato in tv un tema delicato come quello della salute mentale. Tra i suoi sostenitori anche il figlio Filippo che in una Instagram story ha cercato di fare arrivare al padre il suo sostegno.

“Papà, vola come una farfalla, pungi come un’ape’. In questi anni mi hai insegnato ad essere questo: un combattente, un guerriero. E io voglio essere come te, non mollare! Ti vogliono far passare per quello che non sei. Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente”

Il supporto di Cristina D’Avena

Dopo il crollo emotivo di Marco Bellavia al GF Vip 7 ha voluto mostrare pubblicamente il proprio sostegno anche Cristina D’Avena. La cantante e il conduttore hanno lavorato insieme negli anni Ottanta nelle serie tv ispirate al cartone animato Kiss Me Licia. La D’Avena ricopriva il ruolo della protagonista mentre Bellavia indossava i panni di Steve. Cristina ha invitato il suo amico e collega a farsi coraggio e ha pubblicamente precisato di volergli molto bene.