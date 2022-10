Mia Ceran incinta: annuncio a sorpresa, pochi mesi fa il primo parto

Mia Ceran è incinta! A dare l’annuncio ci ha pensato la stessa giornalista, attraverso il suo account Instagram ufficiale. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice ha pubblicato la foto dell’ecografia del suo secondo figlio rivelando così che diventerà madre per la seconda volta. Non si sa ancora nulla della sua gravidanza, in quanto ha scelto di rivelare particolari dettagli. Semplicemente ha voluto far sapere al pubblico che la segue sui social network la lieta notizia. Circa 10 mesi fa, Ceran diventava mamma del piccolo Bruno.

“Ciao a te, che stai per piombare nelle nostre vite per stravolgerle di nuovo. Non vediamo l’ora (Mia, Federico, Bruno & Tito)”

Questo l’annuncio della giornalista. La stessa Mia Ceran ha sottolineato che si tratta della seconda gravidanza, inserendo questa frase sotto forma di hashtag: “Ops, we did it again – Ops, l’abbiamo fatto di nuovo”. Solo l’8 agosto 2022, il primo figlio Bruno Romeo ha compiuto un anno. La conduttrice aveva annunciato la prima gravidanza nel corso della trasmissione di Rai 2 Quelli che il calcio. Dopo di che, la nascita del piccolo è stata annunciata sempre da Ceran su Instagram.

Per il momento, come già sottolineato, la giornalista non ha svelato ulteriori dettagli sulla seconda gravidanza. Pertanto, non si sa in quale mese si trovi, il sesso del bambino e il nome. Probabilmente, Mia Ceran e il fidanzato Federico Ferrari devono ancora scoprire se accoglieranno un fratellino o una sorellina per Bruno. Non resta, dunque, che attendere per conoscere i dettagli!

Intanto, la conduttrice si sta godendo la felicità del momento. Sono tanti coloro che stanno commentando il lieto annuncio sul secondo figlio che attende Mia Ceran. Tra i volti conosciuti figura la sua collega Sabrina Scampini: “La più bella delle notizie”. A commentare ci pensa anche Simona Branchetti: “Grande”, con tanto di applauso.

Mia Ceran incinta del secondo figlio: chi è il compagno

Dopo la fine della sua love story con il giornalista Malcom Pagani, Mia ha ritrovato l’amore a fianco all’attuale compagno Federico Ferrari. Quest’ultimo, manager della Diesel, diventerà presto padre per la seconda volta. La coppia si ritroverà, dunque, a rivivere le emozioni della prima gravidanza e a breve anche quelle del parto. La conduttrice aveva svelato di essere entusiasta per l’arrivo del suo primo figlio.