Colpo di scena! Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono ufficialmente tornati insieme! A confermalo è la nota rivista di gossip Chi, diretta da Alfonso Signorini, che quest’oggi in edicola ha lanciato uno scoop davvero clamoroso. Nonostante la coppia avesse annunciato la separazione mesi fa, c’è stato un evidente riavvicinamento nelle scorse settimane, che avrebbe così portato ad un ritorno di fiamma del tutto a sorpresa (o quasi).

Le foto parlano chiaro: Tomaso Trussardi è infatti stato pizzicato sotto all’appartamento milanese della ex (non più ex!) Michelle Hunziker, pronto a salire per farle compagnia come se nulla fra di loro fosse accaduto. La rivista conferma che non si è trattato di una semplice visita “toccata e fuga”: Trussardi e Hunziker, come lasciano intendere anche gli scatti inequivocabili, hanno passato insieme la notte a casa di Michelle, una scelta decisamene inusuale per due che fino a poco tempo fa dichiaravano alla stampa di non stare più insieme. Nelle immagini, tra le altre cose, vediamo la tata delle bimbe della coppia tornare verso l’auto di Trussardi per riconsegnarli il portafoglio che aveva dimenticato a casa di Michelle. Qui sotto le foto che incastrano la coppia.

Le voci di un possibile riavvicinamento, va detto, si rincorrevano ormai da diverso tempo. Già lo stesso Chi aveva anticipato che fra i due c’era effettivamente qualcosa che stava bollendo in pentola. Anche la stessa regina del gossip Deianira Marzano, via Instagram Stories, si era detta certa che i due sarebbero presto tornati insieme. Tra gli altri, a parlare di un possibile ritorno della coppia era stato anche Vittorio Feltri, amico storico di Trussardi, che dava la reunion praticamente per certa. E così, alla fine, è stato.

Non ci sono, almeno per il momento, conferme o smentite da parte dei due diretti interessati. Ma la paparazzata non lascia di certo spazio a dubbi. E pensare che fino a poco tempo fa Tomaso sembrava essersela presa per la relazione flash per la “sua” Michelle e il bel Giovanni Angiolini, durata poco più che un’estate. Tra l’altro, anche il suo stesso flirt con Ruzwana Bashir sembra a questo punto essere un evento già archiviato. Alla fine, pare proprio che il vero amore abbia trionfato.