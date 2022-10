Clarissa Marchese è incinta del secondo figlio. L’ex tronista di Uomini e Donne e il suo compagno Federico Gregucci, nel primo pomeriggio di mercoledì 5 ottobre 2022, hanno annunciato attraverso un dolce post diffuso sui loro profili Instagram di attendere un bebè. “Più che felici, presto in 4”, ha scritto la giovane, a corredo di uno scatto in cui lei sta in piedi innanzi al fidanzato che le bacia il pancino mentre sulle spalle tiene la primogenita Arya, nata l’11 marzo 2020 a Miami. Immediata la reazione di migliaia di fan, che si sono congratulati con la coppia. Tanti anche i vip e gli ex volti di UeD che hanno augurato un in bocca al lupo a Clarissa e Federico. Tra questi, Eugenio Colombo, Claudio Sona, Claudia Dionigi (anch’ella incinta), Giordano Mazzocchi, Marta Pasqualato, Natalia Paragoni, Cecilia Zagarrigo e Clizia Incorvaia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarissa Marchese (@clarissamarchese)

Uomini e Donne, le tappe della love story di Federico Gregucci e Clarissa Marchese

Clarissa e Federico si sono scelti proprio a Uomini e Donne. Da allora non si sono più lasciati e il 30 maggio 2019 sono convolati a nozze. Poco meno di un anno dopo, più precisamente l’11 marzo 2020, hanno accolto il loro primo frutto d’amore, Arya. Prima di partecipare al dating show di Canale Cinque orchestrato da Maria De Filippi, la Marchese è stata eletta Miss Italia, nell’edizione numero 75 della kermesse, trasmessa su La7.

Nel concorso di bellezza più prestigioso del Bel Paese, Clarissa non solo è salita sul gradino più alto del podio. Ha anche conquistato la fascia di Miss Simpatia Interflora, ceduta successivamente alla numero 18 Federica Armaleo (Miss Miluna Lazio). Alla kermesse ha gareggiato con il numero 23 ed è stata incoronata a Jesolo nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2014 dal rapper Emis Killa.

Per quel che invece riguarda Federico, è figlio di Angelo Gregucci, ex calciatore ed ex vice allenatore di Roberto Mancini sia all’Inter che al Manchester City. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha seguito le orme del padre. Infatti è un allenatore di calcio. Negli anni scorsi si è traferito negli Stati Uniti d’America, insegnando nell’Academy calcistica della Juventus a Miami.