Chillemi e Ferragni in love, Maria extra lusso: 10 chicche di gossip

Kasia Smutniak, ex compagna di Pietro Taricone, ha annunciato a gran sorpresa di aver deciso di smettere di recitare per il cinema a soli 44 anni. La scelta ha lasciato tutti di stucco. Addirittura molti suoi colleghi inizialmente non hanno creduto a quanto letto e udito. E invece è tutto vero, la regista polacca ha deciso di mollare.

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi, ricchissimo rampollo della famiglia omonima, starebbero insieme sul serio. La storia andrebbe avanti almeno da aprile e l’attrice avrebbe già conosciuto la suocera. L’incontro sarebbe andato bene. Del suo ex Stefano Rosso nessuna traccia.

Oh oh oh… Pare che tra Silvio Campara e Chiara Ferragni ci sia davvero qualcosa: Chi Magazine ha raccontato dettagli scottanti. Il problema è che lui è sposato.

Maddalena Corvaglia si improvvisa divulgatrice e scatta l’imbarazzo. In un video su Instagram ha fatto una serie di sparate sconclusionate sulla pugile Imane Khelif. Come è finita? Che ha ricevuto talmente tanti sfottò e talmente tante critiche che è stata costretta a chiudere i commenti sotto al post. Una figuraccia evitabile. Parlare di argomenti che si conoscono piuttosto che di questioni di cui poco o nulla si sa è così difficile? A quanto pare sì.

Belen Rodriguez sarebbe tornata di nuovo single. Non avrebbe funzionato con Angelo Edoardo Galvano. La showgirl argentina, come riferito dal magazine Diva e Donna, avrebbe confidato di avere paura di invecchiare da sola.

Sempre Diva e Donna sussurra che Milly Carlucci potrebbe diventare presto nonna. Si mormora che sua figlia, Angelica Donati, neo sposa di Fabio Borghese, sia incinta.

Pare che Melissa Satta sia entrata nelle grazie della “suocera“, la madre di Carlo Beretta. La signora Umberta avrebbe confidato che l’ex velina è una “ragazza seria e impegnata nel lavoro”.

Altro che il lusso a scrocco delle influencer. Maria De Filippi, zitta zitta, si è noleggiata un mega yatch per rilassarsi all’Argentario. Se si vuole godere degli agi dell’imbarcazione per una settimana, si devono sborsare la bellezza di 140mila euro. “Queen Mary” non ha badato a spese.

Dolore profondo per Iva Zanicchi che sta piangendo la morte dell’adorato compagno Fausto Pinna.

Lucio Presta ha querelato Amadeus. Lo ha reso noto l’avvocato del manager che sostiene che il conduttore abbia mentito sotto giuramento durante un’indagine (qui il caso spiegato approfonditamente).