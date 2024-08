Milly Carlucci, il “gran segreto” della figlia: gravidanza, foto e gossip

Divampa il gossip attorno alla famiglia di Milly Carlucci. Il magazine Diva e Donna sussurra che sua figlia Angelica Donati, che si è sposata poche settimane fa con Fabio Borghese (il matrimonio si è svolto lo scorso 29 giugno), sarebbe incinta. Le foto esclusive pubblicate dal settimanale presentano in copertina la conduttrice di Ballando con le Stelle e la figlia immortalata mentre si tocca un pancino sospetto. Sembra “nascondere un grande segreto”, sottolinea la rivista, secondo cui la la manager e imprenditrice potrebbe a breve regalare un nipotino o una nipotina al volto del sabato sera di Rai Uno.

Dunque Milly potrebbe presto diventare nonna. Sarebbe una grande gioia, dopo quella provata per le nozze di Angelica. Mesi prima che si celebrasse l’unione, alcuni presunti ben informati, hanno sostenuto che la conduttrice non sarebbe stata affatto contenta della scelta della figlia di sposare Fabio Borghese che ha 21 anni più della neo moglie e un altro matrimonio alle spalle con Jacaranda Falck Caracciolo con la quale ha avuto tre figli (Alessandro, Sofia e India). Cosa c’è di vero sul fatto che la Carlucci non avrebbe ben visto le nozze? Pare niente visto che quando c’è stata la festa nuziale lo scorso giugno è apparsa raggiante alla cerimonia, spendendo parole al miele per gli sposi.

Angelica, suo malgrado, dopo che si è saputo della sua relazione con Borghese ha dovuto affrontare non poche critiche. Molti hanno mugugnato sulla differenza di età. La diretta interessata ha replicato spiegando che per lei e per il neo marito l’anagrafe non è assolutamente un problema, aggiungendo che ha deciso di sposarsi in modo consapevole e in un clima di assoluta serenità. Insomma, non è stato un colpo di testa, ossia una scelta ‘pazza’ fatta da un giorno all’altro.

Chi è Fabio Borghese

Fabio Borghese è nato nel 1965 a Roma. Figlio del principe Alessandro Borghese e di Fabrizia Citterio, è il discendente di Papa Paolo V. Ha ottenuto una laurea in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma ed ha lavorato in ruoli dirigenziali per alcune multinazionali dell’energia, quali ExxonMobil ed Enel. Si è anche dedicato parecchio al volontariato, con l’incarico di capo barelliere presso il Sovrano Militare Ordine di Malta. Inoltre è Vice Presidente del Nuovo Circolo degli Scacchi di Roma.