Abiti matrimonio vip, 3 promosse e 2 bocciate: chi ha meritato 10!

Carrellata di nozze vip nell’estate 2024. Tutte le spose hanno scelto il colore della tradizione. Da Cecilia Rodriguez, a Daniela Ferolla, passando per Simona Ventura, Diletta Leotta e Angelica Donati, nessuno strappo alla consuetudine per quel che riguarda il bianco e l’abito lungo. Unica eccezione “Super Simo” che ha sì optato per il chiaro, ma scegliendo di pronunciare il fatidico “sì” con i pantaloni.

Abito da sposa, Simona Ventura voto 5

La conduttrice di Chivasso, che ha sposato Giovanni Terzi, non ha certo sfigurato. Però sposarsi al Grand Hotel di Rimini con i pantaloni è sembrata una decisione un po’ disorientante, In particolare la Ventura ha indossato un total white griffato Atelier Emé (brand scelto pure da Diletta Leotta e Cecilia Rodriguez), ossia una tuta custom made dal corpetto con scollatura quadrata, maniche in seta e pantaloni aderenti a sigaretta. Quindi la cintura gioiello. Per rispettare un poco la tradizione, i pantaloni sono stati dotati di strascico. Bene, ma non benissimo, voto 5!

Abito matrimonio, Diletta Leotta voto 5,5

Diletta Leotta, per il grande giorno con Loris Karius, ha voluto essere più appariscente che mai, indossando un abito totalmente in pizzo, impreziosito con ricami floreali e diversi dettagli see-through. Il vestito, con busto rigido, colletto alto e maniche lunghe con i polsini ampi, ha il suo perché, ma è parso un po’ ‘too much’. ‘Un po’ meno non avrebbe guastato, voto 5,5!

Daniela Ferolla, abito nuziale: voto 7

Eleganza senza esagerazione. Questa la scelta azzeccata di Daniela Ferolla, unitasi in matrimonio con Vincenzo Novari. La sposa ha scelto un abito con scollo a V, segnato da un ricamo di piccole perline applicate soltanto sulla parte posteriore, dal corpetto fino allo strascico. Un look sobrio che l’ha fatta comunque brillare, voto 7!

Angelica Donati, vestito del matrimonio: voto 8

Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, ha sposato Fabio Borghese. A dominare è stata l’eleganza e la raffinatezza. Abito lungo bianco, semplice ma sofisticato. Spalle scoperte e lunga e vasta coda. Il vestito è griffato Elie Saab. Buongusto e classe, voto 8!

Cecilia Rodriguez, abito nuziale: voto 10

Sul gradino più alto del podio Cecilia Rodriguez che ha sposato Ignazio Moser. La sorella di Belen ha indossato un abito lineare a sirena, a maniche lunghe e con una scollatura posteriore. Zero decori e un velo con dedica ricamata: “Quanta vita c’è in questa vita insieme a te”. Il vestito, nella sua semplicità e sobrietà, ha dato un’eleganza disarmante alla sposa. Non a caso è stato promosso da tutti gli esperti di moda, voto 10!