Kasia Smutniak, “lascio il cinema per sempre”: motivo, colleghi basiti

Kasia Smutniak, attrice polacca naturalizzata italiana, a soli 44 anni (il 13 agosto spegnerà 45 candeline), ha reso noto di aver lasciato la carriera da attrice. Una scelta che ha colto il mondo del cinema di sorpresa, lasciando diversi suoi colleghi esterrefatti. La decisione l’ha spiegata la diretta interessata nel corso di una chiacchierata con il quotidiano torinese La Stampa. L’ex compagna di Pietro Taricone, attualmente legata al produttore Domenico Procacci, ha rivelato di non avere intenzione di fare un passo indietro, nonostante molte persone del settore della settima arte non credano che abbia realmente deciso di abbandonare il lavoro di interprete.

La scelta non è stata presa a cuor leggero; è stata frutto di un ragionamento lungo e laborioso da parte di Kasia. Alla fine ha detto basta dopo l’esordio di Mur, documentario di cui è protagonista e regista. L’opera approfondisce il tema relativo alle drammatiche conseguenze che porta un governo sovranista e intollerante. Il racconto è al contempo un diario intimo e una denuncia sulla parte avuta della Polonia nella guerra tra Russia e Ucraina. Dopo l’uscita di Mur, la Smutniak ha annunciato che non ha più intenzione di recitare. Motivo? Oggi è più interessata al reale piuttosto che alla ‘finzione’ cinematografica:

“Sono entrata in un’altra fase della mia vita e ho sentito l’esigenza di smettere. Ci avevo provato anche prima, ma ogni volta mi bloccavo e risalivo sulla giostra come un criceto. Non voglio più fare l’attrice e penso sia la decisione più punk che ho preso anche perché l’ho maturata in un momento bellissimo della mia carriera. Da più di vent’anni racconto storie e ho creduto davvero, ogni volta, che valesse la pena raccontarle. A un certo punto la realtà che mi circondava, le persone che incontravo, le loro vicende, mi sembravano più interessanti di quelle che mi capitava di interpretare”.

Naturalmente la sua scelta ha lasciato a bocca aperta molti suoi colleghi. Anche perché un’attrice, con sole 44 primavere alle spalle, ha potenzialmente ancora tantissimi anni di carriera davanti. Qualcuno non ha nemmeno creduto a quanto ha dichiarato, considerando troppo stramba la decisione. E invece l’ex compagna di Taricone si ferma per davvero: “Inizialmente non ci ha creduto nessuno. Dopo l’ho detto alla mia agente, all’ufficio stampa, a chi lavora con me. Non credo che l’abbiano capito tutti. Probabilmente pensano sia una cosa passeggera”.

Kasia Smutniak, la storia troncata drammaticamente con Pietro Taricone e il matrimonio

Nel 2003, sul set del film Radio West, ha incontrato Pietro Taricone. Scattò la scintilla e iniziò una lunga storia d’amore dalla quale è nata Sophie, nel settembre 2004. La relazione è stata troncata in modo drammatico dalla morte dell’ex concorrente del Grande Fratello, deceduto improvvisamente nel 2010 per un incidente di paracadutismo.

Nell’estate del 2011 la Smutniak ha iniziato a frequentare il produttore Domenico Procacci. La coppia è convolata a nozze il 16 settembre 2019. Cinque anni prima ha accolto il suo frutto d’amore, Leone, venuto alla luce il 20 agosto 2014.