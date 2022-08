Kasia Smutniak “compie 66 anni”: epica gaffe e reazione dell’attrice

Compleanno con gaffe e risate per Kasia Smutniak. L’attrice e modella polacca naturalizzata italiana, il 13 agosto 2022, ha spento 43 candeline. Esatto, 43 e non 66. Perché 66? Sui social, la prestigiosa rivista Vanity Fair ha fatto uno scivolone epico: con l’intenzione di celebrare il compleanno di Kasia, le ha dedicato un post. Chi lo ha scritto ha però evidentemente fatto confusione visto che le ha appioppato ben 66 anni. Errore da matita rossa come hanno rilevato centinaia di utenti che, sotto al post ‘incriminato’, si sono scatenati: c’è chi ha ironizzato sullo sbaglio, chi ha attaccato la rivista sostenendo che uno scivolone del genere non può essere tollerabile, chi si è sbizzarrito in battute di ogni genere, etc. etc. Quel 66 è pure stato notato dalla diretta interessata che, come tanti altri internauti, non ha rinunciato a evidenziare l’errore.

In particolare la Smutniak ha ri-pubblicato tra le sue Stories Instagram il messaggio di Vanity Fair, con tanto di ironico: “Viva i 66”. Non paga ha anche fatto apparire nel suo feed IG un secondo post, sempre tutto da ridere.

Gli amori di Kasia Smutniak

Kasia Smutniak è stata legata a Pietro Taricone. I due si sono conosciuti nel 2003, sul set di Radio West, film diretto da Alessandro Valori. Dal loro amore è nata Sophie, nel 2004. La relazione è stata spezzata drammaticamente nel 2010, quando Taricone ha perso la vita a seguito di un incidente mortale con il paracadute. Kasia era al suo fianco quando si è consumata la tragedia: “Io ero accanto a lui. Non si è accorto di niente, è morto col sorriso sulla faccia. Era una persona speciale, unica, era molto sensibile. Sono stata davvero fortunata perché l’ho avuto per otto anni tutto per me”.

Metabolizzato il lutto, l’attrice, nell’estate del 2011, ha iniziato a frequentare il produttore Domenico Procacci, classe 1960. L’imprenditore è colui che ha fondato la casa di produzione Fandango. Tra i tanti film di successo realizzati si ricordando L’Ultimo Bacio (regia di Gabriele Muccino) e Radio Freccia (regia di Luciano Ligabue).

Procacci condivideva con Pietro Taricone una forte amicizia e quando l’ex gieffino è scomparso è stato molto vicino alla Smutniak. L’amicizia si è poi trasformata in altro, in qualcosa di più profondo. Nel 2014 Kasia è così diventata mamma per la seconda volta, accogliendo Leone. La coppia è poi convolata a nozze il 16 settembre 2019.