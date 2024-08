Le vacanze di Maria De Filippi: yacht da 4 mln, foto, chi c’è con lei

Qualche giorno di vacanza per ricaricare le pile e poi di nuovo al lavoro perché settembre non è lontano e le trasmissioni da preparare per lei saranno di nuovo tante. Uomini e Donne, Tu si que vales, la nuova edizione di Temptation Island, Amici (e anche il nuovo progetto Amici/Verissimo) e C’è posta per te: Maria De Filippi sarà ancora la regina incontrastata della tv italiana nel 2024/2025. D’altra parte non smette di macinare successi e quindi Mediaset continua a darle carta bianca. “Queen Mary”, però, nonostante tutti gli impegni presi, anche quest’estate è riuscita a ritagliarsi qualche giorno di riposo e relax. Come di consueto ha scelto le acque dell’Argentario per sostare. Il magazine Oggi ha pubblicato diversi suoi scatti a bordo di una yatch extra lusso. A farle compagnia l’amato figlio Gabriele.

Maria De Filippi e lo yacht da 4,3 milioni di euro

Il settimanale diretto da Andrea Biavardi ha spiegato che lo yacht noleggiato dalla conduttrice pavese è una chicca costosissima. Trattasi di un natante in vendita a Montecarlo. Se qualcuno lo volesse acquistare, quanto dovrebbe sborsare? La bellezza di 4 milioni e 300 mila euro, mica bruscolini. La De Filippi, come poc’anzi raccontato, lo ha preso a noleggio. Anche qui le cifre sono assolutamente proibitive. Per godere dell’imbarcazione per una settimana bisogna mettere sul piatto circa 140 mila euro, vale a dire che per una singola giornata si devono spendere 20 mila euro. Se poi si vuole prendere il largo, si sappia che un solo pieno di gasolio costa quanto il noleggio giornaliero, 20 mila euro.

Maria, oltre ad aver trascorso del tempo con il figlio, durante le vacanze, come fa ogni anno, ha ospitato diversi amici, tra cui Raffaella Mennoia, suo braccio destro a livello professionale, Lucia Chiorrini, autrice del programma tv C’è Posta per te, Fabio Ferrara e Chiara Bray. C’è da scommettere che tra scorrazzate sullo yatch e tuffi in mare si è anche lavorato. D’altra parte la De Filippi non è proprio capace di stare ferma del tutto, la sua testa è sempre in moto. Chi si ferma è perduto…