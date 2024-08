UeD, De Filippi: “Mario con Ida non ce la fa”: la reazione di Cusitore

Maria De Filippi ha sentenziato, Mario Cusitore ha incassato il colpo. La conduttrice pavese, ospite nei giorni scorsi a Radio Deejay per un’intervista con l’amico e collega Rudy Zerbi, ha detto senza troppo girarci attorno che il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne si dovrebbe mettere il cuore in pace per quel che riguarda Ida Platano. Secondo “Queen Mary”, la bresciana non tornerà sui suoi passi. Tradotto, Cusitore non ha chance di conquista. L’ometto, tra l’altro, è stato beccato lo scorso anno a dire bugie durante il corteggiamento nei confronti della Platano negli studi di UeD. Epilogo inevitabile, con lei che gli ha dato il ben servito. Lui, però, non si vuole dare per sconfitto e va dicendo di avere le carte in regola per farsi notare dall’amata.

Maria De Filippi su Mario Cusitore e Ida Platano

“Mi sa che (Mario ndr) non ce la fa. Lui ci ha provato tanto, da quando è finito il programma è andato da lei tipo 4/5 volte ma lei resiste. Secondo me non ce la fa”. Così la De Filippi a proposito dei tentativi di Cusitore di avere un’altra possibilità di fare la corte alla dama bresciana. Il corteggiatore ha ascoltato attentamente le dichiarazioni della padrona di casa di Uomini e Donne, commentandole durante una diretta Instagram di Fralof a cui ha partecipato anche il suo amico Ernesto Russo, altro volto orbitante attorno all’universo di UeD.

Mario Cusitore risponde alla conduttrice di UeD

“Se non ce la faccio a conquistare Ida? Se l’ha detto Maria è legge, lei non sbaglia mai”. Così Cusitore nel riflettere su ciò che ha esternato la conduttrice pavese. Quindi ha ribadito: “Se ha detto che non ce la faccio è perché evidentemente non ne sono in grado. Il tatuaggio ce l’ho ancora, è un tatuaggio, non mi fa nessun effetto particolare. Sono sicuro che non riesco a conquistarla? Per la prima volta nella mia vita non so niente, ma ho sentito l’intervista che ha fatto Maria in radio e lei è la vita mia“.

“Se ha questo sentore, se con l’esperienza e la conoscenza che ha Maria di Ida, probabilmente ha ragione. Avrei tantissime cose da dirle, ma non è questa la sede”, ha concluso Mario.

Ida Platano e Mario Cusitore torneranno a Uomini e Donne?

Si mormora che la ‘soap opera’ con la Platano avrà comunque un seguito e si alimenterà di nuovi capitoli. Si sussurra infatti che a settembre, quando Uomini e Donne riaprirà i battenti, sia Cusitore sia la bresciana potrebbero tornare ad accendere le dinamiche del popolare dating show della rete ammiraglia Mediaset.

D’altra parte da anni il programma si costruisce su storie infinite che a tratti sono stucchevoli e poco credibili. Il pubblico ogni tanto rumoreggia, avendo capito l’antifona, ossia che alcuni personaggi, più che essere impegnati a cercare l’amore vero, si spendono anima e corpo per continuare a finire davanti alle telecamere.