Chillemi crac, Ferragni incinta, corna Bruganelli… chicche di gossip

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori del piccolo Kian. Il bimbo è nato il 10 gennaio, ma la coppia ha preferito viversi in assoluta tranquillità i primi giorni del bebè, annunciando il suo arrivo quasi una settimana dopo, il 16 gennaio.

Selvaggia Lucarelli, nella sua newsletter “Vale Tutto”, ha fatto una sorta di sunto della storia professionale e sentimentale di Sonia Bruganelli. La giornalista ha assicurato che la produttrice ha tradito più volte Paolo Bonolis durante il matrimonio. Addirittura ha narrato che ha avuto una storia parallela con un noto chirurgo per ben 5 anni. La Bruganelli non ha preso affatto bene la faccenda.

Giulia De Lellis è tornata a parlare di Andrea Damante, suo storico ex. Intervistata da Repubblica, ha definito la love story vissuta con il deejay veronese “tossica”. Ha poi aggiunto che il rapporto è stato segnato dalla dipendenza affettiva.

Pare che sia già giunta al capolinea la relazione tra l’attrice Francesca Chillemi e il ricco armatore Eugenio Grimaldi. I due avevano cominciato a frequentarsi la scorsa estate.

Loris Karius fa le valige e si trasferisce in Germania. Il portiere tedesco giocherà con la maglia dello Schalke 04. Sua figlia Aria e sua moglie Diletta Leotta resteranno invece a Milano. Per diversi mesi la coppia porterà avanti il matrimonio a distanza.

Il bimbo di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli è stato dimesso dall’ospedale. L’ex gieffina ha spiegato tramite il suo profilo social che da ora in poi, in famiglia, si vivrà una “normalità diversa”. Non ha voluto però fornire alcuna informazione sul problema di salute avuto dal figlio.

Ferragni è incinta, ma non si tratta di Chiara. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha spiegato che ci sarebbe inn corso una gravidanza per l’odontoiatra che è già madre di un piccolo Edoardo.

Fedez continua a vedere Matilde Caru. I due erano stati pizzicati in atteggiamenti inequivocabili a dicembre. La liaison sarebbe ancora in corso visto che lei ha trascorso le vacanze di Natale a Saint Barth assieme al rapper milanese.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, ci risiamo: pare che il matrimonio stia vivendo una forte crisi. Lei ha persino levato quasi tutte le foto da Instagram con il marito. Ahia!

Cecilia Rodriguez ha detto di essere gelosa del marito. “Anche delle cesse sono gelosa”, ha dichiarato conversando con una utente. Un’uscita tutt’altro che brillante e sobria. Amen!