Lucarelli-Bruganelli, scontro sui tradimenti: la reazione di Madonia

Selvaggia Lucarelli a valanga su Sonia Bruganelli: la giornalista, nella sua newsletter “Vale Tutto”, ha sostenuto che la produttrice televisiva ha tradito Paolo Bonolis più volte, parlando di relazioni sentimentali parallele durante il matrimonio. Addirittura ha raccontato che l’imprenditrice ha avuto una love story clandestina con un chirurgo noto anche sui social per ben cinque anni. Inoltre ha dichiarato che la rottura professionale tra Bonolis e Lucio Presta sia nata per il suo agire che avrebbe avuto il fine di controllare l’attività lavorativa dell’ex marito. Una serie di esternazioni a cui la Bruganelli ha risposto in modo durissimo, invitando la giurata di Ballando con le Stelle a non azzardarsi a parlare dei suoi figli (menzionati nell’articolo). Nella bagarre pare che si sia inserito anche Angelo Madonia, fidanzato della Bruganelli, il quale, con una frase, sembra aver anche lui criticato la Lucarelli e aver preso le difese della compagna.

“Non parlare, salvo che tu possa migliorare il silenzio”. Così Madonia in una storia Instagram postata nelle scorse ore. Nessun riferimento esplicito alla Lucarelli, ma tutto spinge a credere che la massima che ha digitato altro non sia che la reazione allo scontro andato in scena tra la Bruganelli e la giornalista nonché giurata di Ballando con le Stelle. Dunque sembra che il danzatore palermitano stia in tutto e per tutto dalla parte dell’imprenditrice. Atteggiamento ovvio, d’altra parte, essendo il suo compagno.

In tutto il can can generatosi dalle rivelazioni della Lucarelli, curioso notare come la Bruganelli non abbia smentito la narrazione relativa ai presunti tradimenti; è invece diventata iraconda per il fatto che la giornalista, nella sua newsletter, abbia citato i suoi figli: “Puoi parlare di tutti i presunti tradimento che vuoi, anche se hai visto bene di non parlare dell’unico tradimento effettivo. Ma non toccare i miei figli perché non ho più le scarpette da danza ai piedi e la differenza tra me e te è che io ci metto la faccia sempre. Te ti “presti” a fare da portavoce a chi per onestà intellettuale e coscienza dovrebbe solo tacere”.

La vicenda delle corna a Bonolis non è del tutto nuova. A Belve, innanzi a Francesca Fagnani, fu proprio la Bruganelli a raccontare che aveva tradito l’ex marito, aggiungendo di averglielo confessato quando si sono separati. Si era pensato a qualche scapatella. La Lucarelli invece ha parlato addirittura di relazione parallela al matrimonio durata circa un quinquennio. Chissà cosa ne pensa Bonolis di tutto ciò.