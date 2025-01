Lucarelli: “Sonia ha tradito Bonolis per 5 anni con un noto chirurgo”

Selvaggia Lucarelli ha rivelato retroscena che, se confermati, avrebbero del clamoroso: protagonisti Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. La giornalista, nella sua newsletter “Vale tutto”, ha ripercorso le tappe della carriera professionale e della vita dell’imprenditrice, arrivando a sostenere che abbia tradito l’ex marito in diverse occasioni con personaggi pure noti e che lui, una volta, è persino andato a dormire in hotel, salvo poi fare ritorno sotto il tetto coniugale. Lucarelli, in particolare, ha pubblicato il suo resoconto per dare una spiegazione alla rottura professionale recente avvenuta tra il conduttore romano e il suo storico agente Lucio Presta. I due hanno collaborato per 35 anni, poi l’addio, con il manager che ha attaccato la Bruganelli.

La vicenda narrata dalla Lucarelli è ricca di particolari e dettagli ed inizia dal 1997, vale a dire da quando Bonolis e la Bruganelli si incontrarono per la prima volta in occasione di una televendita. Scattò la scintilla che portò al matrimonio e poi alla nascita dei figli Silvia, Davide e Adele. Da quanto sostenuto dalla Lucarelli, ecco cosa accade dopo la nascita di Davide:

“Ed è proprio dopo l’arrivo del figlio maschio che Sonia inizia- secondo testimoni- ad avere un ruolo più dominante nella vita professionale di Paolo. Prima apre una società che dura poco con un socio destinato a sparire molto presto e poi, tramite Paolo, propone a Lucio Presta di aprire insieme una società. Nel 2005 nasce così la SDL 2005 che tra le altre cose si occupa di casting per i programmi di Bonolis, come Ciao Darwin e Avanti un altro!. Sonia ha il 51%, Presta il il 30% e Marco Bruganelli, fratello di Sonia, il restante 19%. La società va molto bene, Sonia negli anni diventa – di fatto – milionaria accumulando un patrimonio tra i 3 e i 5 milioni di euro più alcuni immobili che le regala Paolo e altre proprietà”.

La giornalista è poi passata a sostenere che dopo la nascita di Davide ci sarebbero anche stati i primi tradimenti coniugali da parte di lei. Il fatto delle corna non è del tutto nuovo. La stessa Bruganelli ha ammesso di averle fatte all’ex marito durante il matrimonio in una recente intervista. Molti hanno però creduto che si trattasse di tradimenti risalenti all’ultimo periodo delle nozze, quando ormai la relazione era giunta su un binario morto. E invece la Lucarelli ha raccontato una storia ben differente:

“Dopo la nascita di Davide iniziano anche i tradimenti, quelli di cui Sonia stessa ha parlato con vaghezza in alcune interviste e di cui Paolo Bonolis all’epoca viene a sapere, almeno in parte. Le discussioni sono accese, Bonolis in un’occasione va anche via di casa e finisce per andare a dormire in un hotel della capitale per alcuni giorni, ma alla fine lui ama follemente sua moglie e la lite si ricompone”.

I dettagli sui tradimenti svelati dalla Lucarelli diventano ancor più precisi nel corso dello srotolamento del racconto. La giornalista ha affermato che l’imprenditrice ha addirittura intrattenuto una storia parallela con un chirurgo assai conosciuto sui social. E non si sarebbe trattato di una scappatella, bensì di una relazione lunga 5 anni:

“Sonia, come detto, ha relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non. In particolare, quella con un famoso chirurgo molto attivo sui social va avanti per cinque anni, e lei ne parla apertamente con amici e conoscenti suoi e di Paolo. Che però da un certo momento in poi ignora tutto”.

Tale vicenda avrebbe innescato “dispiacere e imbarazzo tra le persone che vogliono bene a Bonolis”. Ed è in tale contesto che sarebbe cominciata a precipitare la situazione con Lucio Presta. Sempre Lucarelli: “I rapporti tra Bruganelli, Presta e i collaboratori di Paolo iniziano a incrinarsi sempre più. Sonia non sopporta che il marito sia circondato da persone che abbiano un qualche ruolo decisionale nella sua vita. Lei vuole essere il suo unico punto di riferimento familiare e professionale”.

Poco prima di pubblicare l’articolo, la Lucarelli aveva anticipato sui social che il pezzo riguardante la Bruganelli sarebbe uscito a breve. Ne è seguita una reazione della produttrice che su Instagram ha scritto, rivolgendosi alla giurata di Ballando con le Stelle. “Spero che tu possa raccontare tutto, però… Anche se ne dubito fortemente”. Pronta la replica durissima di Selvaggia: “Posso raccontare tutto e l’ho fatto. Ho lasciato fuori solo le cose più umilianti”.