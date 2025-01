Cecilia Rodriguez gelosa di Ignazio: frase sulle “cesse”, sfondone

Cecilia Rodriguez in vena di chiacchiere. Nelle scorse ore la showgirl e modella argentina ha conversato con alcuni suoi fan Instagram, attraverso l’apertura del box delle domande nelle storie. Ha trattato il tema della gelosia verso il marito Ignazio Moser ed ha anche aggiornato sulle condizioni di salute di papà Gustavo, che si è ustionato gravemente a inizio dicembre, rimanendo vittima di un incidente a Gallarate.

Capitolo gelosia: la sorella di Belen, quando le è stato chiesto se sia ancora gelosa del compagno, ha esordito dicendo che per fortuna ha un bravo marito. Poi però ha aggiunto dell’altro ed ha commesso uno sfondone, non brillando per eleganza e per finezza. “Se sono gelosa quando lavora con le belle ragazze? No, io sono gelosa sempre, anche quando lavora con le cesse”, ha chiosato. Come si diceva, non si è contraddistinta per buon gusto con una simile espressione. Poco dopo, sempre parlando del tema gelosia, ha fatto dietrofront in modo non del tutto convincente: “No, scherzo, non sono gelosa, è passata quella fase della mia vita”.

Cecilia, da quando ha iniziato la relazione con l’influencer trentino, ha più volte detto di essere gelosa. Chissà se dopo le nozze, celebrate la scorsa estate, ha un poco allentato la presa sul compagno che, tra le altre cose, in alcune occasioni è finito nel tritacarne del gossip. C’è chi ha sostenuto che potrebbe aver tradito la compagna in passato. Per quel che riguarda tali voci è opportuno rimarcare che non c’è mai stata alcuna pistola fumante a provare le corna. Vale a dire che mai è uscito uno scatto compromettente che ha provato che ci sono stati dei tradimenti.

Sempre conversando con i follower, la Rodriguez è anche tornata a parlare del padre Gustavo, dando buone notizie. In particolare la modella ha spiegato che il genitore 65enne “sta molto meglio”, ma che naturalmente deve continuare a curarsi e a svolgere fisioterapia, soprattutto per recuperare la mobilità delle mani, una delle zone del suo corpo più colpite dalle ustioni. Cecilia ha sottolineato che in famiglia, dopo il grande spavento per l’incidente, sono tutti “molto contenti e sereni” per come si è evoluta la vicenda.

Non è ancora chiaro se Gustavo abbia riportato qualche forma di danno permanente. Quel che è certo, almeno a giudicare da quanto spiegato di recente dai suoi familiari, è che potrà riprendere a condurre una vita normale una volta terminate le cure e la fisioterapia.