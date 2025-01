Ferragni, una delle sorelle è incinta: ecco quale. Scoop Parpiglia

La famiglia Ferragni si allarga, c’è una cicogna in volo. Questo almeno è ciò che ha assicurato Gabriele Parpiglia, intervenuto nella trasmissione radiofonica Suite 102.5. Il giornalista ed esperto di gossip ha rivelato che una delle tre sorelle, vale a dire Chiara, Valentina e Francesca, è incinta. Nei giorni scorsi si è parlato a più non posso di una ipotetica terza gravidanza di Chiara. A mettere fine al can can mediatico ci ha pensato la diretta interessata che, tramite una nota inviata a Dagospia, ha smentito di aspettare un bebè. E infatti non c’è alcuna dolce attesa che la riguarda. Dunque? Chi sarebbe incinta tra Francesca e Valentina? Secondo lo scoop di Parpiglia, Francesca allargherà la famiglia dando al suo primo figlio Edoardo, venuto alla luce nel giugno 2022, un fratellino o una sorellina.

Dietro alla visita alla clinica ostetrica Mangiagalli di Chiara Ferragni di cui tanto si è parlato di recente, potrebbe quindi esserci stata proprio la dolce attesa di Francesca. Insomma, l’ex moglie di Fedez può darsi che abbia accompagnato l’amata sorella nella struttura. Al di là di ciò, Parpiglia ha dato la notizia della gravidanza per certa. Classe 1989, Francesca ha due anni meno di Chiara (nata nel 1987) e tre in più di Valentina (classe 1992). La donna è un’odontoiatra ed è sposata dal 9 settembre 2023 con il musicista Riccardo Nicoletti. Pare che la coppia accoglierà il suo secondo frutto d’amore tra qualche mese.

Per quel che riguarda la situazione sentimentale delle altre due sorelle, dal 2023 Valentina fa coppia con Matteo Napoletano. Tutti invece sanno la storia di Chiara: dopo essere stata travolta dal cosiddetto pandoro gate e dopo essersi separata da Fedez, ha ritrovato ristoro amoroso tra le braccia di Giovanni Tronchetti Provera. I due si frequentano da qualche mese e sembra che siano inseparabili. Si guardano bene però dall’apparire sui social, per volere di lui, si mormora. Si dice anzi che sia la famiglia di Giovanni ad aver chiesto discrezione alla Ferragni, alla quale sarebbe stato raccomandato di evitare di aizzare il gossip del bel Paese più di quanto già lo sia.