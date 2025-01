Fedez e le Foglie del destino: le rivelazioni stupefacenti su Ferragni

Fedez e la lettura dell Foglie del Destino. Nell’ultima puntata di Pulp Podcast, il rapper milanese ha riferito un aneddoto alquanto curioso risalente ai giorni immediatamente successivi alla separazione dall’ex moglie Chiara Ferragni. Al tempo la notizia della fine del matrimonio non era stata ancora resa pubblica. Il cantante, che già non viveva più sotto il tetto coniugale, si recò da una persona qualificata e in grado di leggere le leggendarie Foglie del Destino. Arrivò all’incontro pervaso da un profondo scetticismo, se ne andò esterrefatto in quanto ciò che gli venne detto sul suo conto lo lasciò a bocca aperta.

Fedez si è fatto leggere le Foglie del destino

Per chi non lo sapesse, la Foglie del Destino sono una leggenda indiana che narra che migliaia di anni fa i Sapta Rishi, sette antichi saggi, ricevettero la capacità di canalizzare le conoscenze passate, presenti e future di moltissime vite umane. Tale scibile, viene sempre sostenuto da chi crede nel mito, fu tramandato oralmente per 4000 anni, poi fu trascritto su foglie di palma essiccate. Ancora oggi ci sono delle persone che assicurano di essere altamente qualificate e in grado di decifrare i codici nascosti nelle foglie. Ebbene, Fedez si è rivolto a uno di questi specialisti poco dopo la fine del suo matrimonio.

“A un certo punto – ha raccontato il rapper in Pulp Podcast – questa persona mi dice: ‘Tua moglie ti ha appena sbattuto fuori di casa’. Io vivevo in un Airbnb che sembrava un ufficio, la notizia non era ancora uscita. Lo sapevano solo la mia assistente e mia mamma”. Dopo tale rivelazione stupefacente, la persona che ha letto le Foglie del Destino si è resa protagonista di un altro racconto che ha lasciato il cantante senza parole.

“Una volta che tu fai la tua lettura – ha proseguito Fedez -, che arriva fino al giorno della tua morte, lo scopo è darti dei rimedi per far sì che quell’incidente mortale diventi un incidente in cui tu ti ferisci. Nella mia foglia io sarei già dovuto morire con il cancro che ho avuto”.

Fedez e Chiara Ferragni, chi ha lasciato chi?

Fedez ha parlato in diverse occasioni della fine della storia con Chiara Ferragni, lasciando intendere che ad essere stato sbattuto fuori di casa sia stato lui. Non ha però mai chiarito chi ha lasciato chi, parlando invece di una situazione matrimoniale ormai compromessa e divenuta “tossica” nel corso degli anni. Ferragni, invece, è stata sempre più misurata per quel che riguarda i motivi della separazione. In diversi frangenti ha lanciato frecciatine social all’ex marito, ma mai ha voluto narrare dettagliatamente i dettagli che hanno portato le sue nozze su un binario morto.