Fidanzata Fedez, Corona posta audio: “Nozze, per anni potevo rovinarti”

Fabrizio Corona torna a parlare del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez con delle rivelazioni che, se confermate, avrebbero del clamoroso. L’ex re dei paparazzi ha dedicato un’intera puntata del suo nuovo podcast, “Falsissimo”, ai due ex coniugi (il contenuto sarà reso disponibile integralmente a breve). Secondo quanto ricostruito da Corona, che è bene ricordare che ha un rapporto di amicizia con il rapper milanese, i “Ferragnez” sarebbero sempre e solo esistiti mediaticamente, in quanto – udite udite – il cantante, anche durante il matrimonio, avrebbe sempre avuto una relazione con un’altra donna.

“La storia d’amore tra Federico Lucia e Chiara? Non è mai esistita”, scrive Corona anticipando alcuni contenuti della puntata. Poi altre rivelazioni piuttosto sconvolgenti: “Lui ha sempre avuto un’altra, una donna che avrebbe potuto rovinarlo. Il terzo suicidio Federico lo ha tentato per lei, proprio il giorno della presentazione del Festival di Sanremo. Vi ricordate le sue condizioni?” A corredo di tali parole divulgate in un post Instagram, l’ex re dei paparazzi ha postato uno spezzone di un audio in cui si sente una donna dire: “Ma per sei anni ti potevo rovinare il matrimonio se volevo”.

Chiaramente Corona vuole sottendere che tale audio sia quello della presunta fidanzata ‘ombra’ di Fedez. Fabrizio ha inoltre anticipato che nella puntata integrale del podcast divulgherà altre foto e altri video ed audio esclusivi sulla faccenda.

Le voci sulla presunta fidanzata ‘ombra’ di Fedez

Non è la prima volta che si sussurra di un amore non corrisposto e segreto provato da Fedez. La voce circola da settimane. Il rapper non ha mai smentito né confermato. I presunti ben informati parlano di una love story clandestina che dura da molto tempo, ancor prima della fine del suo matrimonio. Corona sostiene persino che sia durata per tutto il tempo delle nozze con Chiara Ferragni.

In tutto ciò si inserisce anche ciò che è emerso di recente, ossia che Fedez avrebbe tradito Ferragni con l’influencer friulana Taylor Mega, la quale ha confermato di aver avuto rapporti con il cantante. Ha però aggiunto che a quanto risultava a lei, i “Ferragnez” erano una coppia aperta. Tale versione è stata smentita dalla Ferragni che ha spiegato che, almeno da parte sua, non c’è mai stata la volontà di portare avanti il matrimonio all’insegna della cosiddetta “apertura”.