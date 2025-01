Francesca Chillemi: crac inaspettato con Grimaldi? Le parole di lui

Pare che sia già arrivata al capolinea la storia d’amore tra Francesca Chillemi e l’armatore Eugenio Grimaldi. Almeno questo è ciò che si evince dalle ultime parole rilasciate sui social dal ricco imprenditore napoletano della famiglia omonima che ha scritto di essere in viaggio da solo e di ritenere che in un futuro crede che l’unica cosa a cui penserà saranno i suoi figli. Ne ha tre assieme alla sua ex moglie. Il messaggio del 38enne è stato captato dal giornalista esperto di cronaca rosa Gabriele Parpiglia, il quale ha ipotizzato che l’amore con la protagonista di Viola come il mare sia giunto su un binario morto.

“Mi ritrovo in viaggio da solo e pensavo… all’età di 8 anni quando ero solo pensavo sempre ai miei genitori. Oggi ne ho 38 e quando sono in viaggio o da solo penso sempre ai miei figli. Chissà quando avrò 68 anni che farò? Probabilmente penserò solo a me stesso”. Così Grimaldi il cui ragionamento, attualmente, non contempla in alcun modo una figura femminile nella sua vita. Tra l’altro, dopo che per settimane sono uscite diverse paparazzate in compagnia di Francesca Chillemi, di recente non è trapelato più nulla, altro segno che spinge a credere che la relazione si sia conclusa.

La storia d’amore tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi è stata scoperta la scorsa estate. I due sono stati paparazzati in diversi frangenti in atteggiamenti inequivocabili. Il gossip ha anche mormorato che ci sono state le presentazioni in famiglia. Inoltre lui ha conosciuto, Rania, la figlia che lei ha avuto con Stefano Rosso. Sembra che anche la Chillemi abbia avuto il piacere di fare conoscenza della prole dell’armatore. Insomma, pareva che ci fossero tutti i presupposti per qualcosa di serio. Poi le recenti parole di Grimaldi arrivate come un fulmine a ciel sereno…

Probabilmente non ci sarà alcuna conferma o smentita sui rumors relativi alla rottura da parte dei diretti interessati che non hanno nemmeno mai annunciato ufficialmente di aver iniziato a frequentarsi. Non è da escludere quindi che la love story possa essersi spenta in silenzio, almeno a livello pubblico, proprio così come era cominciata. Da sempre Chillemi è riservatissima sulle sue vicende sentimentali. Non ha nemmeno mai reso nota la rottura con il padre di sua figlia. Si è avuta la prova che la storia fosse giunta al capolinea proprio dopo che sono state diffuse le paparazzate con Grimaldi.