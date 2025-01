Diletta Leotta, Karius torna a vivere in Germania: la reazione di lei

Diletta Leotta e il marito Loris Karius cercheranno di portare avanti il loro matrimonio a distanza, conducendo per buona parte dell’anno vite separate. Una dinamica inevitabile in quanto il portiere tedesco ha deciso di firmare un contratto con lo Schalke 04 dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi da disoccupato. L’annuncio dell’ingaggio è arrivato nelle scorse ore. Karius andrà quindi ad allenarsi e a vivere in Germania, sua terra d’origine. La moglie, invece, rimarrà a Milano, assieme alla figlia Aria. Non è stata accolta dal calciatore la richiesta della conduttrice che, in tempi non sospetti, nel corso di una ospitata alla trasmissione tv Stasera c’è Cattelan, aveva detto che sperava che il compagno potesse trovare una squadra in Italia, meglio ancora se nei pressi del capoluogo lombardo. Invece tornerà in Germania.

“Spero che venga a giocare vicino Milano, perché è il mio centro di vita, possiamo arrivare pure a Como. Sarebbe splendido perché lui non ha mai giocato in Italia”, raccontava il volto di Dazn qualche mese fa a proposito del futuro professionale del marito. La notizia dell’ingaggio da parte dello Schalke 04 del portiere è comunque stata accolta positivamente dalla Leotta che, sui suoi profili social, ha fatto apparire un affettuoso “orgogliosa di te”, gesto che certifica che la scelta lavorativa dell’atleta tedesco non dovrebbe avere provocato problemi dal punto di vista familiare. Certo ora i due coniugi dovranno organizzarsi diversamente e condurre vite da separati per diversi mesi.

Diletta Leotta e Loris Karius: lui vola in Germania dopo le voci sulla presunta pausa di riflessione

Karius e Leotta sono diventati genitori nel 2023 e si sono sposati a giugno 2024. Karius ha trascorso i mesi successivi al fianco della moglie in quanto senza contratto. Ha infine accettato l’offerta dello Schalke 04. Inevitabilmente, oltre alla sfida sportiva, dovrà cimentarsi anche in quella personale e capire, assieme alla compagna, se riuscirà a mandare avanti il matrimonio serenamente nonostante la distanza.

Si ricorda che poche settimane fa la coppia è finita al centro del gossip del Bel Paese in quanto si è mormorato di una pesante crisi matrimoniale. Addirittura c’è chi ha sostenuto che lui avrebbe chiesto una pausa di riflessione a lei. Tali indiscrezioni non sono state né confermate né smentite dai due coniugi.