“Karius, pausa con Diletta Leotta”: lei batte un colpo, la reazione

Diletta Leotta batte un colpo dopo che il gossip l’ha travolta nei giorni scorsi. Il giornalista Gabriele Parpiglia, sul suo profilo Instagram, ha dato uno scoop, sostenendo che il marito della conduttrice catanese, il calciatore tedesco Loris Karius, ha chiesto alla moglie (sposata la scorsa estate) una pausa di riflessione dopo aver scoperto una chat di messaggi scambiata da lei e un uomo noto di cui non è stata rivelata l’identità. L’indiscrezione è diventata virale in un amen. Leotta, fino a poche ore fa, non ha reagito in alcun modo alla faccenda. Non ha confermato né smentito. Lungo la mattinata di martedì 11 dicembre, sul suo account Instagram, si è invece resa protagonista di un gesto eloquente in riferimento alle notizie relative alla sua vita privata.

Il volto di Dazn ha trascorso dei giorni a Miami. Nella città americana si è recata per un impegno di lavoro e per concedersi una vacanza, si mormora ‘riparatrice’, con Karius. Insomma, ha unito l’utile al dilettevole. E come è andata? Pare bene. La Leotta ha infatti postato sui social un album fotografico della sua tappa statunitense e in uno scatto la si vede baciare sulle labbra amorevolmente il marito. Una reazione ‘plastica’ alle voci che volevano il matrimonio in bilico. Non che queste siano da ritenere infondate però…

Si ricorda che Parpiglia, nel dare lo scoop, già aveva accennato che Diletta e Karius sarebbero volati a Miami per ricucire dopo la presunta pausa di riflessione. Non è la prima volta che si sussurra che la situazione matrimoniale della conduttrice e del calciatore scricchioli.

Prima di Parpiglia, sulla questione, si era pronunciato Fabrizio Corona. Cosa ha detto l’ex re dei paparazzi? Di non aver alcun dubbio sul fatto che le nozze tra Loris e Diletta scoppieranno nel giro di qualche mese. Su quanto dichiarato prima da Corona e poi da Parpiglia, i diretti interessati hanno preferito mantenere assoluto silenzio. Altrimenti detto hanno ignorato quanto spifferato sul loro conto: un atteggiamento di sicurezza oppure un comportamento di chi realmente sta affrontando una profonda crisi e preferisce non darla in pasto al gossip?