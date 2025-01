Fedez, ai Caraibi c’era la nuova fidanzata: “Storia ha avuto seguito”

Fedez ha trascorso le vacanze natalizie ai Caraibi, nella paradisiaca isola di Saint Barth. Assieme al rapper un gruppo di amici e anche colei che è descritta come la sua nuova fidanzata, vale a dire Matilde Caru. Il nome della 20enne non suonerà nuovo agli amanti del gossip del Bel Paese in quanto qualche settimana fa la ragazza ha fatto capolino sui magazine di cronaca rosa dopo essere stata immortalata dal magazine Chi proprio in compagnia di Fedez. Ora è il settimanale Oggi a pubblicare gli scatti ‘caraibici’ della coppia. Fatto che spinge a credere che il legame tra il cantante milanese e la 20enne continua ad essere alimentato. Resta da capire se i due sono ‘amici speciali’ oppure se hanno intenzioni serie.

“La coppia – si legge sul settimanale diretto da Andrea Biavardi – era già stata avvistata ai primi di dicembre, all’uscita di un ristorante milanese. E queste immagini confermano che la storia ha avuto un seguito“. Tra l’altro Fedez, durante il suo soggiorno alle Antille, è anche stato raggiunto dai suoi due figli, Leone e Vittoria che si sono divertiti con papà al mare, sulle spiagge bianchissime e da favola di Saint Barth.

Quando Fedez diceva “voglio tenerti nascosta”

“Voglio tenerti nascosta”, aveva detto Fedez a Real Talk, forse riferendosi proprio a Matilde. Il cantante aggiungeva: “Non voglio darti in pasto a queste iene. Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene”. Nel frattempo Fabrizio Corona, che tra l’altro è amico di Fedez, continua a sostenere che il rapper sia innamorato da anni di una donna misteriosa che sarebbe stata presente nella sua vita anche durante il matrimonio con Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi ha assicurato che a breve fornirà prove schiaccianti a sostegno della sua tesi. Il cantante, per il momento, ha evitato di commentare la vicenda. Si è innanzi ad una ‘Coronata’ a cui sarebbe opportuno non dare troppo ascolto oppure no? Chissà…

Quel che è sicuro è che Matilde, che non può essere la donna di cui parla Corona vista la giovane età, è al fianco di Fedez da qualche settimana. Di lei non si sa un granché se non che è nata nel 2005 e vive a Milano. Pare che tenga molto alla sua privacy: i suoi profili social sono tutti privati. Chi però ha potuto visionarli ha notato un frequente scambio di like con il rapper.