Belen-Stefano, d’Urso is back, 2 gravissimi lutti: le 10 news della settimana

Amadeus ha svelato le sue carte, ufficializzando le cinque co-conduttrici che lo affiancheranno al Festival di Sanremo. La prima sera ci sarà Ornella Muti, la seconda sera l’attrice Lorena Cesarini, nota per il ruolo interpretato nella serie Suburra; terza sera spazio a Drusilla Foer (alter ego di Gianluca Gori). La quarta puntata sull’Ariston salirà Maria Chiara Giannetta, protagonista della fortunata serie tv Blanca. Per il gran finale di sabato 5 febbraio ‘Ama’ dividerà il palco con Sabrina Ferilli. Il super ospite musicale sarà Cesare Cremonini, per la comicità largo a Checco Zalone.

Il mondo della politica, del giornalismo e della tv piange la scomparsa di David Sassoli, morto all’1.15 della notte tra il 10 e l’11 gennaio 2022. Il presidente del Parlamento Europeo se ne è andato a soli 65 anni. A stroncarlo una grave complicanza innescata da una disfunzione del sistema immunitario.

L’altro grave lutto per il giornalista e la tv italiana è stato quello di Silvia Tortora, la figlia di Enzo Tortora. La donna, nata a Roma il 14 novembre 1962, è morta a soli 59 anni nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 gennaio 2022 nella clinica romana in cui era ricoverata.

Non ci libereremo mai del gossip su Belen e Stefano De Martino. Sono stati paparazzati all’aeroporto di Malpensa, insieme: lei tornava dall’Uruguay assieme all’amica Patrizia Griffini, lui è andato a ‘prelevarla’. E già si mormora di un ritorno in love…

A proposito di ritorni di fiamma: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, a che punto stiamo? Lei ha detto che con l’ex marito ha ritrovato equilibrio, ma dall’altra parte ha dichiarato che se arrivasse l’uomo giusto non avrebbe problemi ad accoglierlo. C’è qual qualquadra che non cosa!

Giacomo Urtis fa scoppiare la bombetta al GF Vip lasciando intendere di avere avuto una lunga storia d’amore con Fabrizio Corona, aggiungendo persino che una sua ex era complice della faccenda. I riflettori si sono proiettati su Nina Moric che ha rimbalzato il tutto su Belen…

Paola Perego è diventata nonna bis a 55 anni: sua figlia, Giulia Carnevale, ha dato alla luce Alice

Simona Branchetti e Alberto Matano, chi dice la verità? Lei ha raccontato che lui si è scusato con lei in privato (per la faccenda dello scippo del testimone), mentre in diretta ha lasciato intendere altre cose. Il clima ora si farà meno rovente perché la giornalista del Biscione lascerà la guida di Pomeriggio Cinque News…

Branchetti lascia e torna Barbara d’Urso, che quest’anno ha fatto vacanze prolungate. Il timone di Pomeriggio Cinque lo riprenderà dal 17 gennaio. Si mormora che i piani alti di Mediaset abbiano voluto fare un test ‘natalizio’ per capire come, dalla prossima stagione, sostituire definitivamente la campana il cui raggio d’azione su Canale Cinque è sempre più ridotto.