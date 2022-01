Paola Perego è nonna bis a 55 anni: i dettagli del parto della figlia Giulia

La famiglia si allarga nuovamente: la conduttrice 55enne Paola Perego è diventata nonna per la seconda volta. A dare l’annuncio è stata lei stessa attraverso un dolce post pubblicato sul suo profilo Instagram su cui ha fatto campeggiare un oggetto in tessuto con ricamato il nome scelto dai genitori per la figlia: Alice. La moglie di Lucio Presta, tra le Stories, ha anche postato degli scatti in cui si è immortalata con il genero Filippo Giovannelli, compagno di Giulia Carnevale (figlia che Paola ha avuto dal precedente matrimonio con l’ex calciatore Andrea Carnevale).

“L’amore non si divide, si moltiplica. È nata Alice”. Così Paola Perego a corredo del post in cui ha reso noto di essere diventata nonna bis a soli 55 anni. Giulia Carnevale è quindi diventata mamma per la seconda volta, a distanza di tre anni rispetto al parto del suo primogenito, Pietro. La Perego è affezionatissima al bimbo e senza dubbio lo sarà anche ad Alice. Paola ha voluto dare un forte sostegno alla figlia e al suo compagno Giovannelli anche durante la nascita della piccina. Infatti ha seguito tutte le tappe della venuta alla luce della bimba da vicinissimo, recandosi in ospedale.

“Diventare nonna è essere mamma due volte. Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa”, spiegava la conduttrice in forza alla Rai dopo aver accolto in famiglia Pietro. Giulia Carnevale oggi ha 30 anni ed è nata nel 1992. La ragazza è titolare della Cassandra mgmt, un’agenzia di talent management e digital campaign che vanta nomi illustri. Tra i vip seguiti, Vittoria Schisano, Jhonathan Kashanian ed altri.

Paola Perego, amori e figli: il matrimonio naufragato con Andrea Carnevale e le seconde nozze con Lucio Presta

All’epoca della venuta alla luce di Giulia, Paola aveva 25 anni. Dal matrimonio con Andrea Carnevale ha avuto anche un secondo frutto d’amore, Riccardo. Le nozze tra la Perego e l’ex giocatore sono poi naufragate e nel 1997 la presentatrice ha chiesto il divorzio.

Dopo la fine del matrimonio, ha conosciuto Lucio Presta, uno degli agenti più noti e potenti del mondo dello spettacolo. Dopo dieci anni di fidanzamento, il 25 settembre 2011 Paola e Presta si sono sposati.

Tra l’ottobre ed il novembre 2020 la Perego è stata colpita dal Covid. Per la stessa malattia, il 28 dicembre 2020 è deceduto suo padre Pietro.