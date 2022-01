Conduttrici Sanremo ufficiali, chi sono: annuncio di Amadeus, Marcuzzi out

Amadeus, conduttore e direttore artistico della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, nel corso dell’edizione del Tg1 in onda alle ore 20.00 martedì 11 gennaio, ha annunciato le 5 conduttrici che lo affiancheranno nelle cinque serate previste della kermesse canora ligure, che si svolgerà dall’1 al 5 febbraio 2022.

“Buonasera, prima di parlare del Festival, mi unisco al dolore di tutto il gruppo, per la morte di David Sassoli che ho avuto il piacere di conoscere”. Così il conduttore che ha poi elencato le figure con le quali condividerà l’esperienza del prossimo Festival.

La prima sera ci sarà Ornella Muti, la seconda sera Amadeus sarà affiancato dall’attrice Lorena Cesarini, nota per il ruolo interpretato nella serie Suburra; terza sera spazio a Drusilla Foer (alter ego di Gianluca Gori). La quarta puntata sull’Ariston salirà Maria Chiara Giannetta, protagonista della fortunata serie tv Blanca. Per il gran finale di sabato 5 febbraio ‘Ama’ dividerà il palco con Sabrina Ferilli.

Non ci sarà Alessia Marcuzzi, data più volte tra le papabili co-conduttrici.

Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, nonostante la grande amicizia che lo lega ad Amadeus, anche quest’anno non sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo. Nonostante i ripetuti inviti del conduttore, il cantante ha deciso di non sbarcare sull’Ariston. Lui stesso ha spiegato i motivi del suo rifiuto, in un’intervista rilasciata a Radio Subasio, rispondendo alle domande della conduttrice Katia Giuliani.

‘Jova’ ha prima ricordato con affetto di aver tenuto a battesimo il debutto televisivo di Amadeus “nel programma ‘Uno, due, tre Jovanotti’ sulla allora Fininvest”; dopodiché ha aggiunto: “Io devo fare l’autore di Morandi, sono concentrato su questo e non c’ho la testa. Sarò a casa”.

“Magari – ha proseguito – mi prendo un alberghetto a 30 km da lì e ci vediamo con Morandi come clandestini all’alba”. Per quel che concerne il brano in gara dell’eterno ragazzo di Monghidoro, al centro di rumorose polemiche nei giorni scorsi (Morandi per sbaglio lo ha pubblicato in rete contravvenendo alle regole della kermesse), Jovanotti si è detto “molto contento”.

Inoltre ha anche confermato di avere ricevuto la registrazione: “Mi sono esaltato, mi piace un sacco. Lavorare con Gianni è un gioco continuo e non c’è niente di più serio del gioco”.

Altro tema caldo riguardante i super ospiti è quello relativo alla star turca Can Yaman. L’attore non ci sarà. Lui stesso lo ha reso noto nelle scorse ore con un post social dal tono polemico nei confronti delle indiscrezioni che davano come certa la sua presenza: “Non sapevo di andare a Sanremo. A me ancora non hanno detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire? Bah”.

Chi invece ci sarà è Checco Zalone, annunciato da Amadeus con una spassosa gag divulgata via social pochi giorni fa.