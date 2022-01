Can Yaman al Festival di Sanremo 2022? L’attore rompe il silenzio

Da mesi non si fa che parlare della presenza di Can Yaman al Festival di Sanremo 2022. Secondo le indiscrezioni l’attore turco affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston. Pettegolezzi che hanno subito mandato in fibrillazione le tante fan dell’affascinante 32enne, in questi mesi impegnato sul set della nuova fiction Viola come il mare.

Dopo tanti gossip Can Yaman ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, smentendo la sua partecipazione alla kermesse musicale più importante d’Italia:

“Non sapevo di andare a Sanremo. A me ancora non hanno detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire? Bah”

Dunque nulla di fatto: Can Yaman non sarà a Sanremo 2022. Al momento non è chiaro se la trattativa con Amadeus non sia andata a buon fine o se non in realtà non sia mai iniziata. Ad oggi è certo che il conduttore Rai sarà affiancato ogni sera da una donna diversa: tra le cinque fortunate l’attrice di Don Matteo e Blanca Maria Chiara Giannetta.

Confermati come ospiti del Festival, invece, l’attore e regista Checco Zalone e il cantante Cesare Cremonini. Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, dovrebbe invece presenziare a tutte le serate come accaduto negli ultimi due anni a Tiziano Ferro e Achille Lauro.

I 22 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022:

Elisa

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Donatella Rettore + Ditonellapiaga

Noemi

Highsnob + Hu

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood & Blanco

Irama

Giusy Ferreri

Aka7even

Giovanni Truppi

I nuovi progetti lavorativi di Can Yaman

Dopo il successo delle serie tv turche Can Yaman si è trasferito in Italia. In questi mesi è al lavoro sulla fiction Viola come il mare, dove recita accanto a Francesca Chillemi (con la quale pare ci sia stato un flirt tra un ciak e l’altro). A breve inizierà a lavorare a Sandokan e Marianna, remake del celebre Sandokan degli anni Settanta. Can lavorerà accanto a Luca Argentero e Raoul Bova.

E la vita privata? A un anno dalla chiacchierata storia d’amore con Diletta Leotta Can Yaman è single. Più volte si è parlato di liaison per l’ex modello ma il diretto interessato non è mai uscito allo scoperto con un nuovo amore. Can è più che mai concentrato sul lavoro.