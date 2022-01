Morto David Sassoli, il dolore di Alberto Matano: “Quella giacca al Tg1…”

David Sassoli è morto all’1.15 della notte tra il 10 e l’11 gennaio 2022. Il presidente del Parlamento Europeo se ne è andato a soli 65 anni. A stroncarlo una grave complicanza innescata da una disfunzione del sistema immunitario. Il politico e giornalista era ricoverato dal giorno di Santo Stefano nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. A rendere nota la sua scomparsa è stato Roberto Cuillo, suo portavoce. In tantissimi in queste ore stanno scrivendo messaggi di cordoglio. Tra questi c’è stato Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta nonché ex mezzo busto del Tg Uno. E proprio negli anni passati dell’impegno nel telegiornale della tv di stato, Matano aveva conosciuto Sassoli, veterano del giornalismo.

“Ciao David, che dispiacere”. Ha esordito così Matano sui suoi profili social nel commemorare il collega. Spazio poi a degli aneddoti professionali privati: “Mi ricordo nella tua stanza al Tg1 la giacca sempre pronta per l’edizione straordinaria e i tuoi consigli preziosi per il mio primo servizio per Tv7“. “Noi eravamo tutti orgogliosi di te. Resta la tua lezione dì libertà e passione”, ha concluso il timoniere de La Vita in Diretta.

Particolarmente colpito e amareggiato anche Augusto Minzolini, ex parlamentare di Forza Italia e attuale direttore del quotidiano Il Giornale. A Omnibus, su La7, ha detto: “Io sono molto turbato perché ho cominciato con lui. Abbiamo iniziato insieme e lavorato insieme per 7/8 anni. Persona mite ma molto passionale nel suo modo di vedere la vita. Sono turbato, non mi aspettavo una cosa del genere”, ha spiegato Minzolini.

Anche Myrta Merlino, conduttrice de L’Aria che Tira su La7 nonché compagna di vita di Marco Tardelli, si è detta fortemente scossa dal decesso di Sassoli, parlando di notizia “terribile“. “Una giornata triste per tutti noi. La morte di David Sassoli è una notizia terribile. Una vita spesa tra giornalismo e politica sempre con il suo modo di fare garbato ed elegante. Riposa in pace David”, ha scritto la giornalista su Facebook.

Altra giornalista che ha commemorato l’ex presidente del Parlamento Europeo è stata Tiziana Ferrario, sempre via social: “Amavi il giornalismo, amavi la politica, amavi l’Europa, eri antifascista. Quante discussioni, quanti ricordi, quante risate. Sono smarrita e incredula che te ne sia andato così presto .Un abbraccio a tutta la tua famiglia”.

Anche Serena Bortone, padrona di casa del salotto pomeridiano di Rai Uno Oggi è un altro giorno, ha commentato la notizia, dicendosi profondamente addolorata e stupida: “Sono addoloratissima e incredula per la prematura scomparsa di David Sassoli. Un italiano che ha reso onore al suo Paese. Amava il giornalismo, la politica e l’Europa, uomo saldo nei principi, intelligente, brillante, appassionato, buono.”

David Sassoli, il messaggio di Ursula von der Leyen

David Sassoli è stato un giornalista, conduttore televisivo, vicedirettore del Tg1 e politico italiano. Entrato in politica come europarlamentare del Partito democratico nel 2009, è divenuto poi presidente del Parlamento Europeo..

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo aver appreso della morte di Sassoli, ha dichiarato di essere “profondamente rattristata dal decesso di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico”. “I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David”. Così su Twitter la von der Leyen.

L’ultimo messaggio pubblico di Sassoli è giunto nella giornata di ieri, quando aveva voluto esprimere il cordoglio per la morte di Silvia Tortora, primogenita di Enzo Tortora e sorella di Gaia, che la vicedirettrice del Tg La7.