David Sassoli ricoverato: gravi complicanze, le sue condizioni

Grande, grandissima preoccupazione per l’ex giornalista di Rai Uno. Nelle ultime ore le agenzie di stampa hanno battuto la notizia del ricovero di David Sassoli. Stiamo parlando del noto volto del TG1, negli ultimi anni diventato uno dei personaggi di punta della politica europea. Oggi, infatti, Sassoli è il presidente del Parlamento Europeo.

Le informazioni a nostra disposizione, almeno per il momento, non sono molte. Quello che ci è dato sapere è che David Sassoli è ricoverato già dallo scorso 26 dicembre in una struttura ospedaliera del nostro Paese. Il motivo del recovero è legato, a quanto sembra, ad una grave complicanza fisica emersa a causa di una disfunzione del sistema immunitario.

Questo, purtroppo, è soltanto il più recente problema di salute avuto da David Sassoli negli ultimi tempi. Lo scorso settembre, infatti, l’ex giornalista e politico si era ritrovato costretto a cancellare tutti i suoi impegni a causa di una brutta polmonite. Nonostante il periodo storico, Sassoli era risultato negativo al test molecolare per il Covid-19, che nei casi più gravi attacca in maniera aggressiva proprio i polmoni.

Uscito dalla convalescenza, dopo essere stato visitato e curato presso un ospedale di Strasburgo, David Sassoli era rapidamente tornato al lavoro. “Volevo ringraziare in apertura di questa plenaria i vicepresidenti, i presidenti dei gruppi, i gruppi politici, l’amministrazione” aveva scritto su Twitter, aggiungendo: “Io purtroppo sono stato assente per malattia e ho avuto una polmonite molto cattiva, però le attività del parlamento hanno proseguito e di questo volevo ringraziare tutti.”

Non esistono, almeno per il momento, ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di David Sassoli, che non sono dunque delle migliori. L’unica certezza è che tutti gli impegni istituzionali da qui ai prossimi giorni per il politico sono ovviamente cancellati.

David Sassoli ha iniziato il suo percorso in politica presso le istituzioni europee nel 2009 ed è diventato presidente del Parlamento Europeo il 3 luglio del 2019. Sassoli, giornalista professionista fin dal 1986, è stato il vicedirettore del TG1 e uno dei volti più amati dai telespettatori della rete Ammiraglia dal 2006 al 2009.