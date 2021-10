Mara Venier fulminata da Giorgino: tesissima cessione della linea al Tg1

Mai ci saremmo aspettati di vedere uno scambio così pepato nella domenica pomeriggio di Rai Uno. Qualche ora fa Mara Venier e Francesco Giorgino ci hanno regalato un siparietto davvero gustoso per tutti gli appassionati di gossip spicciolo. Ma che cos’è accaduto esattamente?

Mara Venier, lo sappiamo, negli ultimi anni sta un po’ perdendo la trebisonda, come si dice. La conduttrice ormai fatica un po’ a condurre la trasmissione in modo regolare, senza gaffe, ritardi e chi più ne ha più ne metta. Il problema è che molto spesso si ritrova costretta ad attenersi alle rigide regole dei lanci pubblicitari e dei collegamenti esterni, creando forse un tantino di confusione. E quando dall’altro lato c’è un conduttore più preciso e puntuale come Francesco Giorgino è ovvio che possono crearsi dei momenti di tensione.

Lo scambio di cui tutti stanno parlando in queste ore nasce nel momento in cui, nel bel mezzo dell’intervista con il regista Ferzan Ozpetek, Mara Venier è costretta a lanciare un’edizione speciale del TG1. Mara la butta in caciara, come spesso accade: “Ma è una cosa molto breve? Ditemi qualcosa. Mi lasciate così, nessuno parla, ma che uomini siete?”. La frase, fra l’altro, è una citazione della celebre débacle della trasmissione Verso Oriente, quando lei e Katia Ricciarelli furono costrette a chiudere in fretta e furia la messa in onda in diretta da Lecce causa nubifragio.

Mentre tutti se la ridono, Francesco Giorgino attende il suo turno per dare gli aggiornamenti sul G20 di Roma, con uno sguardo furioso che racconta più di mille parole. A questo punto il giornalista apre il suo spazio dicendo: “Saremo brevissimi, perché non vogliamo certamente disturbare il regolare andamento della vostra trasmissione”. Mara Venier prova dunque a prendere la parola, per salutare il collega, ma questo prosegue imperterrito: “Io mi chiamo Francesco Giorgino e sono il conduttore di questa edizione speciale del TG1, la terza che facciamo da lunedì scorso e naturalmente prenderemo la linea intorno alle ore 16”.

Mara Venier ha poi salutato il collega con un semplice “Grazie a Francesco Giorgino”, senza lasciarsi andare a ulteriori commenti. Dio solo sa cosa potrebbe succedere al prossimo lancio, visto che la situazione lato TG1 sembra essere piuttosto tesa.