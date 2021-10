GF Vip Ricciarelli col cane ruba il cuore: Soleil in una valle di lacrime

Grande commozione per il momento speciale di Katia Ricciarelli al GF Vip 6 e Soleil Sorge è una di quelle che non riesce proprio a trattenere le lacrime. La giovane gieffina, favorita al televoto di stasera, vedendo la sua coinquilina felice con il cagnolino Ciuffi si commuove. Il reality show riserva alla cantante lirica un momento davvero emozionante e speciale. Scendendo nel dettaglio, Katia ha modo di riabbracciare il suo cane dopo tanto tempo e appare davvero molto felice di questa enorme sorpresa.

Per lei Ciuffi rappresenta l’affetto più vero, quello di cui non può proprio fare a meno. Fa parte della sua vita da tempo e probabilmente questa è la prima volta che vivono separati per così tanto tempo. La Ricciarelli, parlando e raccontando della sua vita all’interno della Casa di Cinecittà, ha più volte fatto presente che ha una vita solitaria. Ha dedicato gli anni della gioventù alla sua carriera e non ha avuto modo di crearsi una famiglia. Questa è una cosa che comunque non cambierebbe.

Se le chiedessero cosa farebbe se tornasse indietro lei risponderebbe che vorrebbe essere sempre Katia Ricciarelli. Non rinuncerebbe, dunque, alla sua carriera nel mondo della musica, sebbene l’abbia portata a vivere in solitudine. Non ha un marito o dei figli ad attenderla fuori dalla Casa, ma sicuramente una volta terminata questa esperienza il suo cagnolino Ciuffi sarà felice di riaverla vicino.

Impossibile non notare la felicità che il cane mostra quando rivede Katia. Quest’ultima, visibilmente commossa, abbraccia e tiene stretto il cagnolino baciandolo e dedicandogli parole dolcissime. Il legame che c’è tra loro non può passare inosservato. D’altronde ‘i cani sono i migliori amici dell’uomo’. Fedelissimi e amorevoli, gli amici a quattro zampe sono in grado di creare dei rapporti speciali e duraturi.

Nel corso di questo momento, le telecamere inquadrano anche Soleil. Quest’ultima si lascia completamente andare e non trattiene proprio le lacrime. Non accade tutti i giorni al Grande Fratello Vip 6: la Sorge non trattiene le sue emozioni e si mostra in tutta la sua sensibilità. Appoggia la testa sulla spalla di Manila Nazzaro e quando Katia rientra in Casa corre per darle tutto il suo sostegno.

I telespettatori, a questo punto, chiede al reality show condotto da Alfonso Signorini di organizzare una sorpresa simile anche per Soleil. Quest’ultima è spesso al centro della scena, ma per dibattiti che si creano nella Casa. Ora i suoi fan chiedono che anche lei possa vivere un momento così speciale con il suo cagnolino Simbah.

Anche la Sorge ha un cane a cui è molto legata. L’ha dimostrato più volte sui social, dove condivide spesso foto che li ritraggono insieme. Il suo amico a quattro zampe si trova insieme alla madre, quando è impegnata in tv.