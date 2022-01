Fabrizio Corona, Urtis e il triangolo: parla Nina Moric e tira in mezzo Belen

Giacomo Urtis ha dato avvio alla classica palla di neve che ha cominciato a rotolare e presto è diventata valanga. Al Grande Fratello Vip, il 44enne di origini sarde (ma nato a Caracas, Venezuela) ha lasciato intendere a Sophie Codegoni di aver vissuto un lungo amore con Fabrizio Corona, il quale , udito lo spiffero, ha ironizzato sul web con un “mio grande amore”. Le confidenze di Urtis hanno coinvolto anche una terza figura, una sfuggente donna che, sempre da quanto trapelato, avrebbe partecipato al ‘triangolo’. Subito i riflettori si sono accesi su Nina Moric, ex moglie di Corona. Attraverso un’intervista rilasciata a Dagospia, Nina ha però smentito di aver mai fatto parte di una liaison a tre tirando di mezzo Belen Rodriguez, altra celebre ex fiamma dell’imprenditore milanese.

Fabrizio Corona, Giacomo Urtis e il triangolo. Parla Nina Moric: “Lui stava con Belen quando…”

“Lo giuro su mio figlio, non sono io il terzo incomodo di questa storia. Io a quell’epoca ero già separata da Fabrizio Corona, che già stava con Belen Rodriguez…”. Così la Moric a Dagospia che le ha domandato delucidazioni sulle frasi di Urtis. La modella croata ha quindi parlato di date, per mettere ordine ai presunti avvenimenti raccontati dal chirurgo dei vip. “Ho conosciuto Giacomo Urtis in Sardegna nel 2005 – ha puntualizzato Nina -. Ero in vacanza ed ebbi un incidente in mare: fui morsa dalle meduse. In quell’occasione mi fu presentato come estetista e dermatologo. A quell’epoca era ancora etero e mi fece conoscere la sua fidanzata”.

Il portale di Roberto D’Agostino ha poi fatto una domanda diretta alla donna, chiedendole se abbia mai avuto rapporti intimi con l’ex marito e Urtis, contemporaneamente. Anche in questo caso è arrivata una smentita categorica: “Ma io ne so gestire a malapena uno, figuriamoci due! E poi mi viene il vomito al solo pensiero di vedere a letto Urtis e Fabrizio…”. Ma perché il gieffino ha raccontato una simile storia? Cosa c’è di vero? Solo millanteria? Ecco che Nina è tornata a far emergere il nome di Belen…

“Finché siamo stati insieme – ha evidenziato -, Fabrizio neanche lo conosceva Urtis. Sì, Giacomo aveva il desiderio di agganciarlo ma sono diventati amici solo dopo dicembre 2008, quando noi ci siamo lasciati e Fabrizio stava già con Belen”. “Quindi non posso essere io la donna del triangolo”, ha concluso la modella croata.

Per il momento la showgirl argentina, già al centro del gossip per la rottura con Antonino Spinalbese e le paparazzate all’aeroporto con l’ex marito Stefano De Martino, ha preferito rimanere in silenzio, non commentando le frasi di Nina Moric con la quale ci sono stati attriti in passato. Gli ultimi si sono verificati nel corso delle ultime feste natalizie, quando la croata ha accusato la Rodriguez di non essersi comportata bene con suo figlio Carlos. Il giovane, però, ha smentito la versione della madre.

Resta inoltre da capire se le esternazioni rumorosissime di Urtis diventeranno materiale per Alfonso Signorini: il numero uno del GF Vip affronterà la questione in prime time nelle prossime puntate o lascerà correre?