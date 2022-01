GF Vip Urtis, clamorose rivelazioni su Corona: fu amore, Sophie basita

Che ci crediate o meno, Giacomo Urtis e Fabrizio Corona hanno avuto una relazione. Questo non siamo certo noi a dirlo, ma sono parole che provengono direttamente dalla bocca del “chirurgo dei VIP” attualmente fra i concorrenti del GF VIP.

Il racconto di questa relazione, per così dire, clandestina è sbarcato nelle scorse ore come un fulmine a ciel sereno nella casa del GF Vip. Fra una chiacchiera e l’altra, quando è saltato fuori per caso il nome di Corona, Giacomo Urtis ha vuotato il sacco. Lasciando tutti, come comprensibile, senza parole. Giacomo Urtis ha svelato questo piccante retroscena senza particolari filtri, anche se senza entrare molto nel dettaglio della questione. A quanto pare, perlomeno in base a quello che ha raccontato agli altri, di questa questione “non ne avrebbe mai fatto mistero”.

Sembra che i due si sarebbero conosciuti qualche anno fa in aeroporto. Urtis sarebbe rimasto in particolare colpito dal bel braccio muscoloso e tatuato di Corona e si sarebbe a questo punto presentato. In base al racconto di Urtis, i due sarebbero anche andati a vivere insieme, anche se Urtis non aveva intenzione inizialmente di trasferirsi a Milano.

Le parole di Giacomo Urtis, com’è ovvio, hanno scatenato la curiosità morbosa degli altri inquilini della casa. Una su tutti Sophie Codegoni, che ha fatto al chirurgo un sacco di domande pruriginose. La Codegoni, in effetti, aveva notato che fra i due c’era una grande complicità, ma mai si sarebbe immaginata un epilogo del genere. “Quando siamo stati a cena lì io vedevo che vi baciavate… ma pensavo fosse una cosa così perché tutti ci baciavamo in bocca… lui dice sempre che ti adora” ha commentato Sophie.

Quando Urtis ha confermato che Fabrizio Corona è stato “l’uomo della sua vita” la Codegoni ha voluto andare ancora più a fondo. “Ma i vostri erano baci con la lingua? Perché non li ho mai visti?” ha chiesto Sophie, basita, a Urtis, il quale si è messo a ridere lasciando intendere la risposta in modo malizioso con un “eh, amore!” che vale più di mille parole.