Branchetti: “Quando torna Barbara d’Urso. Matano? Spallata gratis”

Non si placa la polemica che vede protagonisti Alberto Matano e Simona Branchetti. Rispettivamente nei salotti de La Vita in diretta e di Pomeriggio Cinque News, i due hanno avuto uno scontro a distanza. In particolare, per chi non avesse seguito la vicenda, il conduttore ha accusato la sostituta di Barbara d’Urso di avergli sottratto un ospite, Sebastiano Visintin. Va precisato che i due programmi vanno in onda nella stessa fascia oraria. Matano non ha preso bene quanto accaduto e l’ha fatto notare in diretta.

Il giorno dopo, la Branchetti ci ha tenuto a spiegare di aver ricevuto una telefonata da parte del conduttore, facendo intendere di aver avuto con lui un chiarimento. Ma ecco che lo stesso Matano ha voluto, invece, smentire tale chiamata. Ora la giornalista decide di raccontare come sarebbero andate davvero le cose, attraverso un’intervista su Fanpage.it.

Innanzitutto, si dichiara dispiaciuta per quanto accaduto quel 5 gennaio, durante lo sfogo in diretta di Alberto. In quel momento non aveva notato nulla di strano, ma poi a fine puntata si è ritrovata sommersa da domande sui social. A questo punto, dell’intervista le viene fatto notare che il conduttore ha chiaramente sostenuto che il suo programma aveva preso un appuntamento con Visintin.

“Ma scusami, si prende un appuntamento per raccontare un fatto di cronaca? Le storie sono di tutti. E poi è stato smentito in diretta dallo stesso Sebastiano Visintin, che ha esplicitamente detto di voler partecipare a entrambe le trasmissioni”

Detto ciò, Simona Branchetti fa presente che lo stesso Visintin, nei giorni successivi, è stato ospite esclusivo di Pomeriggio Cinque News, per scelta sua. Aldilà di questo, ricorda il momento in cui ha rivelato in diretta di aver sentito telefonicamente Matano. Si aspettava che l’avrebbe fatto lui, ma questo non è accaduto e così ha pensato bene di dirlo lei “perché mi sembrava giusto far sapere che c’è un rapporto di reciproco rispetto”.

E quando Matano ha anche smentito tale chiarimento, la Branchetti è rimasta “ancora più colpita e amareggiata”. In questa nuova intervista, ci tiene a ribadire ancora una volta che quella “telefonata c’è stata”. Ricorda di essere stata contattata dal conduttore “la mattina della Befana”. Ma cosa si sarebbero detti nel corso di questa telefonata? La giornalista svela cosa le avrebbe detto Matano.

“Simona, guarda, io non mi sono mai permesso di chiamare alcun collega, lo faccio con te perché di te ho grande stima professionale, abbiamo lo stesso percorso, facciamo lo stesso mestiere. Volevo dirti che il mio sfogo non era diretto a te, ma alla tua inviata che è entrata nell’audio della mia. Potevano gestire la cosa diversamente”

Questo è ciò che, secondo le ultime dichiarazioni della Branchetti, Matano le avrebbe detto. Inoltre, specifica che quando si sono salutati, durante questa presunta telefonata, i loro toni pare fossero sereni. Dopo aver assistito alla smentita del collega, Simona si è lasciata andare a uno sfogo sui social. A seguito del suo post, il conduttore l’avrebbe ricontattata.

In questa occasione, pare che Matano abbia “smentito se stesso”, chiedendole spiegazioni sul suo sfogo. A questo punto, lei gli avrebbe girato la clip di TvTalk in cui lui smentiva il chiarimento e svela un altro retroscena: “Ha detto che quelle circolate erano delle interpretazioni giornalistiche”. Ma per la Branchetti non si tratta di questo e ammette di essere rimasta “doppiamente male per quella spallata gratuita e inopportuna”.

L’aspetto più brutto di tutta questa situazione per la giornalista è proprio il fatto che Matano, dopo averla accusata in diretta, avrebbe dovuto scusarsi pubblicamente e non fare “tutto in privato”. In questi giorni, però, diversi spettatori hanno accusato entrambi di non aver trattato con delicatezza un caso di cronaca.

Su questo punto, la Branchetti fa notare che lo stesso Sebastiano Visintin ha accolto e cercato le telecamere, in quanto probabilmente “ha avuto la necessità di avere un faro acceso su di lui”.

Intanto, è certo che il 14 gennaio la giornalista concluderà la sua esperienza come conduttrice di Pomeriggio Cinque News. Nel pomeriggio di Canale 5 tornerà a fare compagnia al pubblico Barbara d’Urso. Precisamente la conduttrice farà ritorno al timone del noto show da lunedì 17 gennaio 2022.