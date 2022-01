Matano, Branchetti fuori controllo: “Pessimo”. Nuova bordata, ora è guerra

Simona Branchetti, conduttrice e giornalista di Pomeriggio Cinque News, e Alberto Matano, timoniere e giornalista de La Vita in Diretta, sono tutto tranne che riappacificati. Nelle scorse ore la presentatrice in forza a Canale Cinque ha avuto parole di fuoco nei confronti del collega, il cui atteggiamento è persino stato ritenuto “pessimo”. Ma si proceda con ordine: le ruggini tra i due sono cominciate il 5 gennaio. Per chi non lo sapesse, La Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque News vanno in onda nella stessa fascia oraria. Insomma, Rai Uno contro Canale Cinque. A un certo punto, della diretta dello scorso mercoledì, Matano ha visto che è stato sottratto un ospite alla sua inviata Filomena Leone. E chi glielo ha soffiato proprio durante il collegamento? Ilaria Dalle Palle, inviate di Simona Branchetti.

Subito Matano si è inalberato. In effetti l’episodio è stato spiacevole. La Branchetti si è difesa via social e il giorno successivo, quello dell’Epifania, ha aperto la puntata sostenendo di aver ricevuto una chiamata da Alberto. La giornalista ha lasciato intendere che tutto si fosse risolto, quasi come se Matano le avesse dato ragione. Queste le parole della Branchetti: “Consentitemi di fare una piccola precisazione sullo spiacevole episodio accaduto ieri con La Vita in Diretta e con Alberto Matano, di cui ho avuto il piacere di ricevere questa mattina una telefonata, il quale ha compreso che naturalmente non c’è stata alcuna volontà di fare uno screzio a nessuno, di volere scippare alcun ospite”.

Tutto bene quel che finisce bene? Assolutamente no perché Matano, sabato 8 gennaio, ospite a Tv Talk ha raccontato una versione differente della vicenda. Non ha negato di aver sentito la collega Branchetti al telefono, ma ha escluso categoricamente che ci sia stato un chiarimento. Motivo? Secondo lui non c’era da chiarire un bel niente. “Devo dire che non ho nulla da chiarire – ha sottolineato il conduttore de La Vita in Diretta -, dico la verità e l’ho detta in diretta. Ho un rapporto chiaro e trasparente con il pubblico da sempre ed è questa la mia cifra. Quindi non ci sono retroscena e non ci sono chiarimenti”.

Simona Branchetti contro Alberto Matano: “Chi è scorretto?”

Simona Branchetti come ha preso le ultime esternazioni del collega? Malissimo, tanto che ha scritto su Instagram una Stories infuocata: “Pessimo Alberto Matano che dopo avermi telefonato smentisce di averlo fatto. E lo scorretto chi è?”.

A onor del vero, come sopradetto, Matano, parlando a Tv Talk, non ha smentito la telefonata. Piuttosto ha evidenziato che da parte sua non ha voluto esserci alcun chiarimento. Altrimenti detto, pare che la chiamata tra l’ex mezzo busto del Tg Uno e la conduttrice di Pomeriggio Cinque News ci sia stata, ma il contenuto non sarebbe stato quello che ha voluto far trapelare la Branchetti. Ascoltando o leggendo il suo intervento del 6 gennaio, sembrerebbe quasi che Matano si sia scusato con lei. A quanto risulta però lui non avrebbe assolutamente domandato scusa, essendo convinto di essere dalla parte della ragione.